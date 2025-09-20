P60B nga surplus fund sa PhilHealth, ibalik na

Nagmalampuson ang Department of Health (DOH) sa pag-awhag kang Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga ibalik ang P60 bilyones nga surplus fund ngadto sa Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth).
Niadtong Sabado, gipahibawo ni DOH Secretary Teodoro Herbosa, chairman usab sa PhilHealth Board of Directors, nga kining lakang importante aron mapalig-on ang programa sa Universal Health Care (UHC) sa nasod.
Matod pa ni Herbosa, ang pagbalik sa pundo makatabang aron mapalapdan ang mga benepisyo ug serbisyo sa panglawas sa tibuok nasod, makunhuran ang gastuhan sa mga pasyente, ug masigurado nga ang tanang Pilipino maka-avail og dekalidad nga serbisyong medikal.
Ang P60 bilyones nga pundo, nga una nang gi-remit sa PhilHealth ngadto sa national treasury ubos sa 2024 General Appropriations Act, gigahin alang sa mosunod nga mga health initiatives: Health Emergency Allowances P27.45 bilyones, Medical Assistance to Indigents and Financially Incapacitated Patients P10 bilyones, pagpalit og medical equipment P4.1 bilyones, pagpaayo sa mga health facilities, apil na ang tulo ka mga ospital nga gipadagan sa DOH P5.06 bilyones, ug counterpart financing alang sa mga foreign-assisted projects nga nag-atubang sa social determinants of health P13 bilyones.
Suma sa DOH, ang pagbalik sa pundo sa PhilHealth mosuporta sa tumong nga mapataas ang bahin sa gobiyerno sa kasamtangang gastuhan sa panglawas gikan sa 40% ngadto sa 70%.
Gilauman nga makunhuran ang out-of-pocket expenses sa mga pasyente.
“We thank President Marcos Jr., for recognizing the tireless work of our healthcare workers. They are dedicated to making essential health services more accessible to every Filipino family,” matod niya. / PNA