P6.2M nga abang sa Mndue sa backhoe gikwestiyon

Gikwestiyon karon sa Commission on Audit (COA) ang Dakbayan sa Mandaue tungod sa P6.2 milyones nga abang niini og backhoe.

Ang maong pakisusi sa COA naglakip usab sa mga gasto sa pag-abang sa Syudad gikan 2021 hangtod 2023, nga milapas sa P22.1 milyones.

Base sa audit sa COA nakita nila nga ang kasabutan sa kagamhanan sa dakbayan sa Mandaue tali sa supplier niini wala mosunod sa Revised Implementing Rules and Regulations (RIRR) sa Republic Act (RA) No. 9184, nga nagtakda sa mga pamaagi sa pag-procure sa gobyerno.

Nakita sab sa COA nga ang kontrata niini wala matala isip bayrunon, nga nakalapas sa International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) 1.

Ang COA mirekomendar nga ang Dakbayan sa Mandaue mohimo og plano sa pagpalit sa kaugalingon nilang mga excavator, nga mamahimong mas epektibo ug mas makatipig sa gasto sa paggamit sa pundo sa publiko.

Ang City Administrator sa Mandaue nga si Jamaal James Calipayan dihang nahinabi sa SunStar Cebu nagkanayon nga gitubang na nila ang COA kabahin sa nasayran sa COA.

"Yes. We have answered this na. The only deficiency is the fact that the in a usual framework agreement, delivery is staggered depending on the needs of the end user. While in our case, the delivery was done only once. Further, it was decided by the procuring entity that buying our own equipment is actually more disadvantageous to the city as over time, costs of maintainance will outweigh the benefits,” matod ni Calipayan.

Midepensa si Calipayan nga ang pagpalit og kaugalingon nga ekipo sa Syudad mas dili makatabang tungod sa kadako nga maintenance cost niini.

"As we know, a motor vehicle is not an asset but a liability because of its increasing maintenance costs," dugang ni Calipayan. / CAV