P6.3 trilyunes nga budget giaprubahan ni Marcos

Giaprubahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. niadtong Martes, Hulyo 2, 2024, ang gisugyot nga P6.352 trilyunes nga budget alang sa 2025.

Atol sa tigom sa Kabinete nga gipangulohan ni Marcos sa Malacañang, gipresentar ni Department of Budget and Management (DBM) Secretary Amenah Pangandaman ang gisugyot nga Fiscal Year 2025 National Expenditure Program (NEP), nga nagtumong sa pagsuporta sa mahinungdanong mga haligi sa Philippine Development Plan (PDP) 2023-2024 sa administrasyon.

Si Marcos niingon nga ang mga prayoridad ubos sa proposed 2025 national budget mao ang food security, social protection, healthcare, housing, disaster resilience, infrastructure, digital connectivity, ug energization.

Ang Pillar 1 sa PDP 2023-2028 naglakip sa pagpalambo ug pagpanalipod sa mga kapabilidad sa mga indibidwal ug pamilya.

Naglambigit usab kini sa pagpasiugda sa tawhanon ug katilingbanong kalamboan, pagkunhod sa mga kahuyangan ug pagpanalipod sa gahom sa pagpalit sa mga tawo, ingon man sa pagdugang sa ilang abilidad sa kita.

“Since I’ve seen it before on the macro level, I think the priorities in terms of our proposed appropriations, upon addressing it, weighted our priorities properly in terms of appropriations,” matod sa Presidente.

Ubos sa giaprubahan nga NEP, ang Department of Education, State Universities and Colleges, Commission on Higher Education, Technical Education and Skills Development (Tesda), Department of Public Works and Highways (DPWH), Department of Health, Department of the Interior and Local Government (DILG), ug ang Department of National Defense ang makakuha sa lion’s share sa mga appropriations sa gobyerno.

Lakip usab sa mga nag-unang prayoridad sa gobyerno mao ang social welfare, agrikultura, Department of Agrarian Reform (DAR), Department of Transportation (DOTr), ug ang hudikatura ug hustisya.

Sa mga termino sa klase sa galastuhan, ang pagkuha sa labing dako nga alokasyon mao ang pagmentinar ug uban pang mga galastuhan sa operations nga gisundan sa mga serbisyo sa kawani, paggasto sa kapital, ug gasto sa panalapi.

Matod ni Pangandaman nga ang pagkaanaa sa fiscal space, pagpatuman ug pagkaandam sa Program/Activity/Projects (PAPs), kapasidad sa pagsuyop sa ahensya, pag-align sa Budget Priorities Framework ug PDP 2023-2028 maoy lakip sa gikonsiderar sa paghimo sa 2025 NEP uban sa Public Investment Program. (PIP), Three-Year Infrastructure Program (TRIP), Information Systems Strategic Plan (ISSP) ug Program Convergence.

Ubos sa Pillar, gitumong sa gobyerno ang pag-usab sa produksiyon sa mga sektor sa nasod sa tinguha nga makamugna og mas dekalidad nga trabaho ug makamugna og mga produkto nga makakompetisyon.

Naglakip kini sa modernisasyon sa agrikultura ug agri-negosyo, pagpalagsik sa industriya, ug pagpalagsik sa mga serbisyo.

Ang Pillar 3 nagtutok sa maayo nga pagpagpalihok sa byurukrasya nga naglakip sa pagpraktis sa maayong pagdumala ug pagpalambo sa bureaucratic efficiency, pagsiguro sa macroeconomic stability ug pagpalapad sa inklusibo ug innovative finance, pagsiguro sa kalinaw ug seguridad, pagpausbaw sa administrasyon sa hustisya, pagpalapad ug pag-upgrade sa imprastraktura, pagpadali sa aksyon sa klima ug pagpalig-on sa mga lakang alang sa kalamidad.

Ang proposed budget alang sa sunod tuig mas taas og 10.1 porsiyento kay sa alokasyon karong tuiga nga P5.768 trilyon.

Sa sayo pa, si Pangandaman miingon nga ang pagtaas tungod sa mas taas nga nasudnong alokasyon sa buhis base sa milabay nga duha ka tuig nga kita, nga misaka tungod sa ekonomikanhong kalihukan human sa Covid-19 pandemic.

Iyang namatikdan ang 20 porsyento nga mas taas nga alokasyon sa budget alang sa mga local government unit gikan sa P871.38 bilyunes sa piskal nga tuig 2024 ngadto sa P1.03 trilyunes sa sunod tuig. / TPM, SunStar Philippines