P6.352-T national budget sa 2025 pasado sa Kongreso

Giaprubahan sa House of Representatives sa final reading ang 2025 General Appropriations Bill (GAB) nga nagsugyot sa P6.352-trilyon nga national budget alang sa sunod tuig.

Ang House Bill 10800, o 2025 GAB, nakakuha og 285 ka "yes" votes ug tulo ka "no" votes, tanan gikan sa Makabayan bloc, atol sa plenary session niadtong Miyerkules sa gabii, Septiyembre 25, 2024.

Ang pag-aprubar sa maong lakang nahitabo usa ka adlaw human gi-certify ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang balaudnon nga dinalian, nga nagtugot sa kamara sa pag-aprubar niini sa ikaduha ug ikatulo nga pagbasa sa samang adlaw.

Gisubli ni House Speaker Martin Romualdez ang pasalig sa kamara sa pag-finance ug pagpatuman sa umaabot nga mga inisyatibo ug flagship projects.

“We remain true to our objective to pursue an agenda for prosperity, and enable every Filipino to directly experience and equitably share in the gains brought by our collective and solid efforts,” matod ni Romualdez.

Ang proposed budget para sa 2025 kay 10.1 percent nga labaw sa P5.768-trillion national budget sa 2024 ug katumbas sa 22 percent sa gross domestic product sa nasod.

TUMONG SA PDP

Ang budget gitumong nga makab-ot ang ekonomikanhon ug sosyal nga pagbag-o nga giyahan sa Philippine Development Plan (PDP) 2023-2028.

Ubos sa giaprubahan nga lakang, naglakip kini sa P158 milyunes alang sa unprogrammed funds ug P10.29 milyunes sa confidential and intelligence funds (CIF), diin halos katunga adto sa Office of the President.

Ang gisugyot nga CIF alang sa 2025 mas ubos kaysa 2024 nga alokasyon nga P12 bilyon.

Si House Assistant Minority leader Arlene Brosas, kinsa mibotar batok sa maong lakang, niingon nga ang unprogrammed funds makonsiderar nga pork barrel sa Presidente.

“The President has the discretion where to put these unprogrammed funds, which can be manipulated to have another source for pork barrel,” matod ni Brosas.

House Deputy Minority Leader France Castro ningon nga “there’s a big window for the secret violation of laws and rules, secret malversation, and secret betrayal of public trust.”

OVP WA GI-ZERO

Gikuhaan sa ubos nga kapulungan ang badyet sa Opisina sa Bise Presidente ngadto sa P733 milyon gikan sa gisugyot nga P2 bilyon.

“Ang magiging badyet para sa OVP ay P733 milyon na halos kapareho ng badyet noong panahon ni Vice President Leni Robredo. Kasama na dito ang P30 milyon na makakatulong sa pagharap ng OVP sa epekto ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin,” dugang ni Romualdez.

Ang House Speaker niingon nga gi-turned down niya ang proposals sa pahatag sa OVP zero budget aron makapadayon sa pagserbisyo sa katawhan.

“Kung tatanggalin natin ang pondo, wala ring pakinabang ang mga mamamayan, lalo na ang mga umaasa sa serbisyo ng opisina...” dason sa Speaker.

Si Bise Presidente Sara Duterte mitambong lang kausa sa House appropriations panel deliberations para sa proposed budget sa iyang buhatan apan nagdumili siya pagtubag sa mga pangutana kalabot sa paggamit sa ahensya sa budget niini.

Si Duterte niingon nga iyang gibalibaran ang kahigayonan nga iyang depensahan ang budget sa OVP ug wala na mopakita pag-usab sa bisan unsang deliberasyon.

Siya miingon nga ang budget hearings gigamit sa pag-atake kaniya.

Ubos sa 2025 National Expenditures Program, ang edukasyon makakuha sa labing dako nga bahin sa proposed budget nga P977.6 bilyon samtang ang public works makadawat og dakong alokasyon nga P900 bilyon alang sa pagpalambo ug pagmentinar sa imprastraktura nga makapadali sa pagtubo sa ekonomiya ug pagpalambo sa connectivity.

MGA DEPARTAMENTO

Alang sa kahimsog, nga usa sa mga prayoridad sa administrasyon ni Marcos, gigahin ang P297.6 bilyon nga badyet sa pagsuporta sa pagpatuman sa Universal Health Care Act ug pagsiguro nga dali ug barato nga serbisyo sa pag-atiman sa kahimsog, pagpalig-on sa kalig-on sa nasod batok sa umaabot nga mga krisis sa kahimsog ug pagpalambo sa kinatibuk-ang kaayohan.

Ang Interior and Local Government makadawat og P278.4 billion, samtang ang defense sector gigahinan og P256.1 billion, ang social welfare nga P230.1 billion ug ang agriculture P211.3 billion.

Gipataas sa Nasyonal nga Gobyerno ang ilang gisugyot nga badyet alang sa transportasyon sa P180.9 bilyon alang sa pagpalambo ug modernisasyon sa imprastraktura sa nasod.

Mokabat sa P63.6 bilyunes ang gigahin sa hudikatura, samtang P40.6 bilyunes sa Department of Justice. Aprubahan sa Senado ang kaugalingong bersyon sa 2025 GAB.

Ang wala magkauyon nga mga probisyon sa Senado ug Ubos Balay-Balauranan nga giaprubahan nga GAB apan i-reconcile sa dili pa kini isumite ngadto kang Marcos alang sa hingpit nga pagtugot sa budget sa sunogd tuig. / TPM / SunStar Philippines