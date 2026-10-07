P6.4M shabu nasakmit sa PR0 7 sud sa 1 ka semana

Nakatala ang Police Regional Office 7 og dako nga kalampusan atol sa usa ka semana niini nga anti-criminality operations gikan sa Septiyembre 27 ngadto sa Oktubre 3, 2026, nga niresulta sa pagkasikop sa 432 indibidwal sa lainlaing krimen sama sa ilegal nga drugas, armas ug ilegal nga sugal sa tibuok Central Visayas.
Ang kampanya batok ilegal nga drugas, ang PRO 7 nakadakop og 175 ka suspek ug pagkasakmit sa 956.84 gramos nga gituohang shabu nga dunay standard drug price nga P6,479,312.00.
Gipakusgan sab sa kapulisan ang ilang kampanya batok wanted persons nga niresulta sa pagkasikop sa 80 ka pinangita sa balaod diin sa maong gidaghanon sa mga nadakpan 19 niini giila nga mga Most Wanted Persons nga dunay dagko nga mga kaso.
Samtang 143 sab ka sugarol ang nangadakpan atol sa gipalig-on pa nga anti-illegal gambling operations ug pagkasakmit sa P18,397.00 nga kuwarta sa sugal.
Gipahibawo sab sa PRO 7 nga wala sila molugak sa ilang kampanya batok loose firearms diin nakasakmit sila og 56 ka unregistered nga armas ug 34 ka indibidwal ang nangdakpan atol sa maong operations.
Ubos sa Oplan Katok nga programa sa PNP, nakaimbargo ang kapulisan og duha ka armas nga expired na ang lisensya ug permit niini.
Tungod sa maong kalampusan, ang hepe sa kapulisan sa Central Visayas Police Brigadier General Arnold Abad, nibutyag nga kining ilang nakab-ot nga maayong performance nagpakita sa ilang mapadayunon nga pasalig nga ilang ipatuman ang kahusay ug kalinaw sa tibuok rehiyon 7.
“These accomplishments reflect the sustained operational efforts of our personnel to keep Central Visayas safe and peaceful. We will continue to strengthen our presence, intensify our operations, and address threats to peace and order wherever they arise. Our commitment is to ensure that our communities remain safe, secure, and conducive for our people to live and work,” matod ni Abad.
Dugang niya nga padayon sila nga nipalambo sa ilang police operations ug pagpugong sa krimen aron nga magpabilin nga malinawon ug luwas ang mga residente sa tibuok Central Visayas.
Padayon nga niawhag si Abad sa publiko nga abagan ang kapulisan sa pagpaniid sa ilang palibot ug kon dunay mamatikdan nga kadudahan i-report dayon ni sa labing duol nga police station aron mahatagan dayon nila sa pagtagad ug dili kini makahimo og krimen.