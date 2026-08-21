P6.6 billion ang ganti sa US Open

Naglagiting nga $108 million o mga P6.68 billion ang kinatibuk-ang ganti sa 2026 US Open, nga sugdan karong Agusto 30 sa USTA Billie Jean King National Tennis Center sa Flushing Meadows–Corona Park sa Queens, New York City.
Mao kini ang labing dakong ganti sa kasaysayan sa Grand Slam.
Ang kantidad niusbaw og 20 porsiyento kumpara sa kinatibuk-ang ganti sa niaging tuig nga edisyon ning maong prestihiyusong kompetisyon.
Kini nga kalambuan seguradong makahatag og dugang kadasig sa mga partisipante ning ikaupat ug katapusang Grand Slam event sa 2026 diin lakip na niini si Filipina tennis superstar Alex Eala, kinsa moduwa sa women’s singles ug mixed doubles.
Ang mahimong kampyon sa women’s ug men’s singles makabulsa og $5.5 million o P339 million matag usa. Nisaka kini og 10 porsiyento kumpara sa niaging tuig.
Bisan ang mga manamalit og sayo sa first round makaangkon og mas dakong ganti nga $140,000 o P8.6 million, labaw og 27 porsiyento kumpara sa niaging tuig. Mosaka pa kini sa magsunod nga rounds.
Ang first-round nga ganti mao na sab karon ang labing dako sa tanang Grand Slam events, nga naglakip sa Australian Open, French Open, ug Wimbledon sa London.
Ang mga mapilde sa premiro nilang duwa sa qualifying round makadawat na sab og $32,000 o P1.98 million.
Sa doubles, sa men’s, women’s ug mixed, makaangkon og $1 million o P61.7 million ang mananaog nga mga panagpares. / Gikan sa wires