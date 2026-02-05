P675K danyos sa sunog sa Tejero

Mokabat sa P675,000 ang gibanabanang danyos sa sunog nga niigo sa Sityo Sagrada, Villagonzalo 1, Barangay Tejero, Dakbayan sa Sugbo alas 11:52 sa buntag, Pebrero 5, 2026.
Sumala sa taho sa Bureau of Fire Protection (BFP), moabot sa siyam ka balay ang naapektohan sa sunog, pito niini ang hingpit nga naugdaw samtang duha ang partially damaged.
Gituohang nagsugod ang kayo sa balay ni Cathy Tally.
Tungod sa kahagip-ot sa dalan ug kasikit sa kabalayan, giisa ang sunog ngadto sa 2nd alarm pagka alas 12:02 sa udto.
Nakontrolar ang kalayo alas 12:11 ug hingpit nga napalong alas 12:35 sa udto.
Moabot sa 15 ka pamilya o kapin sa 50 ka indibidwal ang nawad-an og pinuy-anan ug kasamtangang gipahimutang sa Barangay Tejero Gym.
Dunay duha nga natala nga nangaangol, usa ka residente nga naglisod og ginhawa, ug usa ka miyembro sa CCDRRMO nga nasamad samtang nagresponde.
Ang duha anaa na sa luwas nga kahimtang.
Matod sa usa ka residente nga nailang si Keith, duna silay nadunggan nga nibuto sa balay diin nagsugod ang sunog.
Gidudahang tungod kini sa overcharged nga cellphone, apan padayon pa ang imbestigasyon sa BFP aron masuta ang tinuod nga hinungdan. /