P676M nga balor sa drugas gisunog

Kapin sa P676 milyunes nga balor sa nagkadaiyang ilegal nga drugas ang gisunog sa thermal facility sa Cosmopolitan Funeral Homes sa Junquera Street, Dakbayan sa Sugbo, alas 9:30 sa buntag niadtong Martes, Hulyo 28, 2026.
Gitambungan kini mismo ni Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) Director General Undersecretary Isagani Nerez.
Sumala sa PDEA 7, ang mga giguba naglakip sa 99,450,2745 gramos sa methamphetamine hydrochloride (shabu), 2,539.577 gramos sa marijuana, 8.4 milliliters sa nalbuphine hydrochloride, 18.1836 gramos sa ephedrine, ug uban pang matang sa ilegal nga drugas.
Ang maong mga ebidensya naggikan sa lainlaing anti-illegal drug operations nga gilusad sa PDEA ug PNP sa tibuok Central Visayas ug Negros Oriental. Ang pagsunog gihimo human makuha ang pagtugot sa korte, subay sa mga probisyon sa balaod ug sa mga lagda sa pagdumala sa mga ebidensya.
Gipahibalo sa PDEA 7 nga kini na ang ilang ika-18 nga destruction of evidence sukad Hulyo 26, 2016.
Sa kinatibuk-an, mokabat na sa kapin P4.3 bilyunes ang balor sa ilegal nga drugas nga ilang naguba sulod sa miaging napulo ka tuig.
Matod ni Nerez, ang pagsunog sa mga ilegal nga drugas maoy paagi aron maseguro sa publiko nga dili na kini makabalik sa kadalanan. /