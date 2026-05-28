P6.78M nga balor sa shabu nasakmit, 6 ka tawo nasikop

Mokabat sa kinatibuk-ang P6,784,000 nga balor sa gituohang shabu ang nasakmit sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 ug Cebu City Police Office (CCPO) human sa buwag nga anti-illegal drug operation niadtong Miyerkules, Mayo 27, 2026.
Ang maong mga operasyon niresulta sab sa pagkasikop sa unom ka mga tawo, lakip na ang tulo ka giila nga high value targets sa Cebu City.
Labing dako ang nakuha sa Guadalupe Police Station 9, uban sa pakig-alayon sa City Intelligence Unit sa CCPO, human masikop ang duha ka high value individual (HVI) sa alas 11:05 sa gabii sa Barangay Kalunasan.
Giila ang mga dinakpan nga silang alyas “Abe” ug alyas “Lian”, pulos mga residente sa Sityo Kalubihan sa maong barangay.
Nakuha gikan nila ang 875 gramos nga shabu nga adunay Standard Drug Price (SDP) nga P5,900,000, buy-bust money, ug mga drug paraphernalia.
BARANGAY SUBA
Sayo nianang hapon sa alas 4:47, gilusad sab sa PDEA 7 Regional Special Enforcement Team ug Sawang Calero Police Station 6 ang usa ka operasyon sa General Gines Street, Barangay Suba.
Nadakpan sa maong dapit ang laing high value target nga si Alyas Jojo Master, 41, nakuhaa’g lima ka putos sa shabu nga motimbang og 120 gramos ug nagkantidad og P816,000.
Nasayran nga nadakpan na niadtong 2024 si Jojo Master sa susamang kaso apan na-dismiss.
LABANGON
Alas 8:50 sa gabii, gironda sa PDEA 7 ubos sa kamanduan ni Director Joel Plaza ang usa ka drug den sa Sityo Kamanggahan, Barangay Labangon.
Tulo ka tawo ang nangadakpan nga giila nga silang alyas Ontoy, 38, nga maoy nagpadagan sa drug den; alyas Bonifacio, 38; ug alyas Mark, 39.
Nasakmit sa maong operasyon ang 6 ka pakete sa shabu nga motimbang og 10 gramos, nagkantidad og P68,000, ug mga drug paraphernalia.
Ang tanang nasakmit nga ilegal nga drugas giduso na sa Regional Forensic Unit 7 ug PDEA 7 Laboratory alang sa chemical analysis. / AYB