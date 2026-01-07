P69.9M nga shabu nasakmit sa Bohol

Dakong operasyon batok sa ilegal nga drugas ang gilusad sa kapulisan sa Bohol nga niresulta sa pagkasakmit sa P69,942,080 nga kantidad sa gituohang shabu didto sa Purok 2, Barangay Dampas, Dakbayan sa Tagbilaran, niadtong Martes sa gabii, Enero 6, 2026.
Nasikop sa buy-bust ang duha ka mga suspek nga giilang sila si Felix Gallogo, 39 anyos, usa ka drayber ug taga Valencia, Bohol ug Leonie Lambuson, 47 anyos, taga Muntinlupa City, Metro Manila.
Nakadawat og impormasyon ang Provincial Intelligence Unit (PIU) bahin sa dako nga suplay sa drugas nga niabot sa Tagbilaran.
Sulod sa tulo ka semana, gipanid-an sa kapulisan ang lihok sa mga suspek sa wa pa gilusad ang maong operasyon.
Ang operasyon gipangulohan ni PLTCOL Joemar Pomarejos sa PIU uban sa PDEU ug Tagbilaran City Police, ubos sa superbisyon ni PCOL Patricio Degay Jr., ang hepe sa Bohol Provincial Police Office (PPO).
Gawas sa 10.2 ka kilo nga shabu, nakuha usab gikan sa mga suspek ang cellphone nga gigamit sa transaksyon, buy-bust money, echo bag nga maoy gisudlan sa drugas, ug usa ka unit sa Isuzu MU-X nga may Plate No. GAV 8104).
Sumala sa imbestigasyon, si Lambuson ang nagdala sa maong drugas gikan sa Muntinlupa City paingon sa Bohol samtang si Gallogo mao ang nagsilbing bodegero.
Siya usab ang moapudapod sa suplay ngadto sa mga kustomer sa tibuok probinsiya.
Ang mga suspek kasamtangang gikustodiya sa Bohol PNP samtang gihikay ang kasong kalapasan sa Republic Act 9165 (Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002), ilabi na ang Section 5 ug 11. / AYB