P6M nga ambulansiya sa Mandaue wa magamit

Girekomendar sa Mandaue City Legal Office (MCLO) ang pagsang-at og administrative ug criminal case batok kang Vice Mayor Glenn Bercede, kanhi Department of General Services (DGS) chief Engr. Marivic Cabigas ug ubang mga opisyal tungod sa duha ka ambulansya nga mokabat og P6 milyones, apan wala magamit sukad nga na-deliver niadtong 2021.
Girekomendar usab sa MCLO ang pagsang-at og civil case batok sa winning supplier nga MFR kalabot sa mga ambulansya nga gipalit niadtong 2020 ug nadeliver niadtong 2021 apan walay Official Receipt ug Certificate of Registration (OR/CR).
Matod ni City Legal Officer Erwin Rommel Heyrosa, gipalit ang mga ambulansya aron mapalig-on ang serbisyo panglawas sa siyudad panahon sa pandemya sa Covid-19.
Apan wala kini mahimong legal nga magamit kay kulang sa gikinahanglang mga dokumento sa rehistrasyon.
Hingpit nang nabayran sa City Government ang mga ambulansya apan ang pagkawala sa OR/CR nakababag sa legal nga paggamit niini sa mga pampublikong dalan. /ABC