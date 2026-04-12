P700-M imported perfumes nasakmit sa Valenzuela raid

Nasakmit sa mga awtoridad ang mokabat sa P700 milyones nga kantidad sa imported nga mga pahumot nga gituohang nakasulod sa nasod nga wala’y saktong sertipikasyon atol sa usa ka raid sa bodega sa Dakbayan sa Valenzuela niadtong Biyernes sa gabii, Abril 10, 2026, sumala sa Philippine National Police (PNP).
Sa usa ka pamahayag, si PNP Chief General Jose Melencio Nartatez Jr. niingon nga ang operasyon, nga gipahigayon mga alas 8:30 sa gabii, nagpunterya sa mga pasilidad sa Nicewheel Rubber Corporation ug Haiwan Import/Export Corporation sa Bonifacio Street sa Barangay East Canumay.
Gipangulohan kini sa Criminal Investigation and Detection Group–Northern District Field Unit, inabagan sa Bureau of Customs, Department of Trade and Industry, Northern Police District, Philippine Coast Guard, ug mga opisyal sa barangay.
Matod sa kapulisan, ang raid nagsugod sa impormasyon gikan sa Office of the Secretary of the Interior and Local Government mahitungod sa giingong mga ilegal nga importation, nga nisangpot sa surveillance operations ug koordinasyon sa Bureau of Customs alang sa pagpagawas og Letter of Authority nga gipirmahan ni Customs Commissioner Ariel F. Nepomuceno.
Giila sa mga awtoridad ang mga suspek nga usa ka Chinese national nga nailhan lang sa alias nga “Allen” ug usa ka wala mailhing kauban, kinsa parehong gawasnon pa hangtod karon.
Si Nartatez niingon nga ang maong pagsakmit usa ka dakong hampak batok sa organisadong ilegal nga pamatigayon, sanglit makabalda kini sa mga sindikato nga nagdaot sa ekonomiya ug sa lokal nga mga industriya. / TPM/SunStar Philippines