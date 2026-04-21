P700K balor sa shabu nasakmit, 2 ka pushers sikop

Dul-an sa usa ka milyon ka pesos nga balor sa gituohang shabu ang nasakmit sa kapulisan human malampusong gibungkag ang kalihukan sa duha ka drug personalities sa gihimong buy-bust sa Sto. Niño Street, Barangay Luz, Cebu City sa Lunes, Abril 20, 2026.
Giila ni Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 Director Joel Plaza ang mga dinakpan nga silang alyas Jegan, 41, usa ka on-call construction painter ug maoy target sa operasyon; ug ang kauban niini nga si alyas Jerme, 36, nga residente sa Barangay Kasambagan.
Narekober gikan sa mga suspek ang tulo ka dagkong putos sa gituohang shabu nga motimbang og 110 gramos nga adunay banabana nga kantidad nga P748,000, lakip ang buy-bust money ug uban pang non-drug evidence.
Matod ni Leia Alcantara, tigpamaba sa PDEA 7, tulo ka semana nga gipaubos sa case buildup ang duha human makadawat og impormasyon gikan sa usa ka kasaligang tinubdan.
Nasayran nga ang mga suspek makabaligya og 50 ngadto sa 60 ka gramos nga shabu matag semana.
Gidugang ni Alcantara nga giingong nagpadagan sab og usa ka drug den ang duha, butang nga padayon pa nga gisusi sa ilang intelligence personnel.
Sutaon usab kon kinsa ang suplayer sa maong mga ilegal nga drugas. Nasayran nga si alyas Jerme bag-o lang nakahuman sa iyang drug rehabilitation treatment sa usa ka pasilidad niadtong Nobiyembre 2025, apan nibalik ra gihapon sa ilegal nga kalihukan.
Ang mga ebidensya giduso na sa PDEA 7 Laboratory alang sa eksaminasyon.
Ang mga suspek kasamtangang gitangong sa detention facility sa PDEA 7 sa Sudlon, Barangay Lahug. / AYB