P700K nga mga de lata gisakmit

Gironda ang Korean store nga nahimutang sa Pope John Paul Avenue, Barangay Luz, Siyudad sa Sugbo sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG)-Mandaue City Field Unit niadtong alas 1:15 sa hapon, Miyerkules, Hulyo 22, 2026.
Gikataho nga ang maong tindahan namaligya og de lata nga luncheon meat nga wala marehistro sa Food and Drug Administration (FDA).
Moabot sa 211 ka mga kahon nga gisudlan sa mga de lata nga luncheon meat nga gibanabana nga mokantidad ngadto sa P700,000 ang giimbargo ug gidakop ang store manager.
Naabot sa CIDG 7 ang impormasyon nga ang maong tindahan namaligya og imported can goods nga way pagtugot sa FDA nga makabaligya sa nasod.
Atol sa gihimong verification sa FDA Regional Office 7, ang maong mga de lata way balido nga Certificate of Product Registration (CPR), wa sab makapakita og License to Operate (LTO), ug permit gikan sa FDA ug uban pang mga dokumento. /