P700M magamit sa pagtiwas sa CCMC

Mokabat sa P700 milyunes nga savings ang magamit sa pagpadayon sa pagtukod sa Cebu City Medical Center (CCMC).

Sa interbyo niadtong Sabado, Hunyo 22, 2024, si City Councilor Jerry Guardo, kinsa maoy chairman sa komite sa imprastraktura, niingon nga ang magamit nga pundo nagagikan sa P1 bilyon, nga gigahin alang sa kontraktor nga M.E Sicat Construction.

Ang kontrata, hinuon, gitapos niadtong 2022 tungod sa mga kalangan. Tungod niini, ang nahabilin nga kantidad gideklarar nga savings sa City Government.

Matod ni Guardo nga ang P1 bilyon nga kontrata gipirmahan sa panahon ni anhing mayor Edgardo Labella.

Matod niya nga ang engineering department sa Siyudad nangandam na karon sa Program of Work and Estimate (Powe) aron ma-bid out na usab ang proyekto.

Ang Powe iduso unya ngadto kang Acting Mayor Raymond Alvin Garcia alang sa pagsusi.

Matod ni Guardo nga nanghinaot siya nga ma-bid out ang proyekto sa katapusang semana sa Hulyo o unang semana sa Agusto.

Matod niya nga sa magamit nga savings, mahuman na sa Siyudad ang ikatulong andana hangtod na sa ikapitong andana.

“Once ma-bid out ni siya, this will complete a portion of the third floor, complete the fourth floor level, fifth, sixth, including portion of the seventh floor,” matod ni Guardo.

Matod niya nga giuna sa engineering department ang mga service elevator sa CCMC aron madala ang mga pasyente sa lainlaing andana.

Sa pagkakaron, ang mga pasyente maglisod sa pag-access sa lainlaing lebel sa building tungod sa kakulang sa mga elevator, ingon niya.

Matod ni Guardo nga gusto sa acting mayor nga paspasan ang paghuman sa CCMC.

Si Garcia niingon sa Cebu City’s Public Information Office niadtong Biyernes, Hunyo 21, nga magmugna siya og task force nga maoy modumala sa pagkompleto sa CCMC sulod sa unom ka buwan.

“Atong buhaton ani. Gusto gyud ta nga mahuman na gyud ni atong CCMC. So, mag meeting ta every week until mahuman ni ang CCMC,” matod niya.

Si Garcia niingon nga mopirma siya og memorandum nga magmugna sa Task Force CCMC sunod semana.

Si Garcia niingon nga ang task force maoy modumala ug momonitor sa katukoran sa 10 ka andana nga tambalanan.

Niadtong Disyembre, si Mayor Michael Rama, kinsa kasamtangang ubos sa unom ka buwan nga preventive suspension, nisaad nga mahuman na ang bag-ong CCMC niadtong Pebrero.

Nisaad siya nga tapuson ang ika-10 nga andana nga walay bayad sa City Government, nga nagkanayon, “Naa na tay kuwarta, kuwarta nga wala gikan sa City Hall.”

Bisan pa, ang pagtukod sa ikapito hangtod sa ika-10 nga andana gihunong samtang ang mga pagsulay gihimo aron susihon ang kahimtang sa una nga unom nga andana, nga gitukod sa ubang mga kontraktor.

Niadtong Marso 2023, gibutyag nga upat ka pribadong kompaniya sa Pilipinas ug grupo sa mga negosyanteng Intsik ang ningsaad og dul-an sa P1 bilyon nga pundo. / AML