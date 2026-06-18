‘P700M nausik’ sa kagubot sa Senado

Moabot ngadto sa gibanabanang P700 milyon nga kantidad sa kwarta sa mga magbubuhis ang nausik sulod sa 28 ka adlaw sa pagpangulo sa napalagpot nga Presidente sa Senado nga si Alan Peter Cayetano, sumala ni Senador Panfilo “Ping” Lacson niadtong Huwebes, Hunyo 18, 2026.
Sa usa ka post sa social media, gisaad ni Lacson nga lakip sa mga panghitabo ubos sa pagdumala ni Cayetano mao ang insidente sa pagpamusil sulod sa edipisyo sa Senado, ang “pag-eskapo” ni Senador Ronald “Bato” dela Rosa samtang anaa ubos sa protective custody sa Senado, ang pag-boycott sa plenary session sa grupo ni Cayetano, ug ang mga walay pagtugot nga mga committee hearing.
“The Philippine Senate in 28 days under Alan Peter Cayetano: Estimated Cost - P700M. Output - chaos, gunfire, Bato’s escape despite ICC-issued warrant while under its ‘protective custody,’ session boycott, failed destabilization attempt, unauthorized committee hearings highlighted by one not presided nor attended by a single senator. What a waste of taxpayers’ money!” matod ni Lacson.
Si Lacson, nga sakop na karon sa mayoriya nga grupo (majority bloc), niingon nga malaumon sila sa usa ka bag-ong sinugdanan ubos sa pamunoan ni Senate President Sherwin Gatchalian.
“This is a fresh start. And I hope everybody will cooperate, including the members of the minority,” dugang niya.
Si Cayetano napiling Presidente sa Senado niadtong Mayo 11 human sa kalit nga pagbalik ni Dela Rosa, kinsa wala na magpakita sukad pa niadtong Nobiyembre 2025.
Atol sa pagbalik ni Dela Rosa, nisuway ang National Bureau of Investigation (NBI) sa pag-aresto kaniya pinasikad sa warrant of arrest nga giisyu sa International Criminal Court (ICC) tungod sa giingong kalambigitan niini sa mga sumbong nga crime against humanity kalabot sa pagpatuman sa gubat batok sa droga ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte.
Aron mapugngan ang pag-aresto kang Dela Rosa, ang pamunoan ni Cayetano nipaubos kaniya sa protective custody samtang gihurot niya ang tanang legal nga pamaagi batok sa iyang pagdakop.
Sa gabii sa Mayo 13, usa ka pagpamusil ang nahitabo sulod sa edipisyo sa Senado.
Matod sa mga imbestigador, ang Senate Sergeant-At-Arms niadtong panahona nga si Mao Aplasca, nga klasmet ni Dela Rosa, ang nagsugod sa pamusil human makit-an ang mga personel sa NBI didto sa edipisyo sa GSIS, nga usa lang ka kuta ug pultahan ang gilay-on gikan sa edipisyo sa Senado.
Si Dela Rosa nibiya sa compound sa Senado sa wala pa ang banagbanag niadtong Mayo 14, pipila ka oras human sa insidente sa pagpamusil nga nagpahinabog kagubot sa hawanan, uban ni Senador Robin Padilla, kinsa girekomendar sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) nga pasakaan og kasong obstruction of justice. /TPM / SunStar Philippines