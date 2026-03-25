P70K nga alahas giilisan og papel sa mangingilad

Aron dili na makapangbiktima og lain, nitingog na ang usa ka 60-anyos nga senior citizen ug gibutyag ang pait niyang kasinatian sa kamot sa “Budol-Budol” gang.
Nakuhaan siya og P70,000 nga kantidad sa alahas niadtong Enero.
Si Murillo, residente sa Brgy. Basak San Nicolas, nawad-an og moabot sa P70,000 nga kantidad sa alahas niadtong Enero 30, 2026, apan karon lang niya hingpit nga gibutyag ang detalye sa modus aron magsilbing leksyon sa uban, ilabi na sa mga isig ka senior citizen.
Sumala sa biktima, nagsugod ang tanan sa usa ka yano nga pagpangutana samtang nagsakay siya og jeep paingon sa Katipunan.
Usa ka babaye nga nagpurong ang niduol kaniya ug nagpatabang og pangita og sakyanan nga maabangan alang sa mga solar panels nga gikan pa sa Dumaguete.
Dihang nagdumili si Murillo, kalit nga nisingit ang usa ka kunsabo nga babaye kinsa nisaad kaniya og libreng solar panel aron maminusan ang iyang bayranan sa kuryente.
Sa Barangay Punta, gipasaligan si Murillo nga gunitan ang usa ka berde nga eco-bag nga giingong dunay sulod nga P200,000 nga cash.
Apan isip precaution, gipangayo sa mga suspek ang iyang bulawan nga kwentas, duha ka bulawan nga singsing ug Senior Citizen’s ID.
Samtang naghuwat sa fast-food chain, nahanaw ang mga suspek ug pag-abli niya sa bag, nakurat siya ug naguol kay linukot nga papel sa Grade 3 ang sulod imbes kuwarta.
“Wala na gyud ko kahibawo naunsa to kay iya na man gikuha akong singsing ug akong kwintas. Basta niana siya nga adto lang ta kita sa Jollibee dapit huwata lang mi kay mahal unya ang presyo sa paabang kon mo-uban ko,” matod ni Murillo. /