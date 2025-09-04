P712M hinabang giuli sa National Treasury

Kapin sa P712 milyunes nga hinabang pinansyal para sa mga biktima sa Bagyong Odette sa Probinsiya sa Sugbo ang giuli sa National Treasury.
Sumala sa National Housing Authority sa Rehiyon (NHA) 7, ang pundo kabahin sa hinabang para sa mga biktima sa Bagyong Odette niadtong 2021.
Wala maapudapod ang hinabang tungod sa giingong wala pagsinabtanay ug discrepancies sa datos tali sa NHA ug sa kanhing provincial administration.
Gikompirmar ni NHA 7 Regional Manager Engineer Hermes D. Juntilo nga samtang ang pag-apudapod sa hinabang sa Lapu-Lapu City ug Mandaue City nahuman niadtong 2023 ug 2024, ang Probinsiya sa Sugbo napakyas sa pagpatuman sa programa.
Sa iyang bahin, si kanhi Gobernador Gwen Garcia nanghimakak nga sila ang hinungdan sa kalangay maong wala mapatuman ang pagpanghatag sa hinabang.
Ubos sa plano sa provincial government, ang hinabang unta i-prorate ug iapudapod sa kapin sa 400,000 ka benepisyaryo, apil na kadtong adunay partially ug slightly damaged houses.
Apan, ang guidelines sa NHA nagtugot lang og P10,000 nga tabang alang sa mga panimalay nga totally damaged, base sa listahan sa Office of Civil Defense (OCD).
Ang maong listahan nakarekord lang og 72,209 ka kwalipikadong benepisyaryo sa Probinsiya sa Sugbo.
Gipasabot ni Juntilo nga ang discrepancy sa mga numero maoy hinungdan sa wala pagsinabtanay atol sa negosasyon. Dugang niya nga ang provincial government niinsister sa pagpatuman sa programa, apan ang central office sa NHA wala mosugot.
“First of all ang ubang LGUs nagbagutbot kay naigo man sad sila and then maskin kana nga LGU moingon ka nga mao ni ang affected households, dili baya na mao sa among lista so which means naa gyuy di matagaan. Kinsa may ma-blame ana? From Barangay kapitan, hasta mga mayor hasta pa ko, bisan kadtong sa Covid time naa baya’y kadtong mga ayuda-ayuda unya ang i-blame ang kapitan ug ang mayor so duna gyuy mga nakaatubang og mga kaso sa Ombudsman kay alleging favoritism mga ana ba. Ingon ko magkagubot,” matod ni Garcia pinaagi sa tawag sa Superbalita Cebu.
Iyang gidugang nga duna siyay duha kahangyo niadtong higayona.
Una niini mao ang pag-synchronize sa datos sa mga benepisyaryo sa Kapitolyo ug ikaduha ang pagpaubos sa ayuda sa kaniadto Dasig Sugbo Cards aron masiguro nga mapaingon sa panginahanglanon ang kwarta nga gihatag.
Ang Dasig Sugbo Cards maoy gipaila-ila sa kanhi administrasyon nga maoy gigamit sa mga benepisyaryo pagpalit og mga materyales pag-ayo sa balay ug mga groceries ngadto sa mga partner nga merchants, supermarkets ug grocery stores sa Probinsiya sa Sugbo. Kini pagsiguro nga ang madawat nga ayuda dili ipalit sa ilimnong makahubog, pagpa-rebond sa buhok ug sugal. Matag card adunay sulod nga P3,000, P5,000 ug P8,000 apan ang madawat sa benepisyaryo mag-agad sa kadaot nga namugna sa ilang mga panimay diin dunay partially ug totally damaged. / ANV / ABC