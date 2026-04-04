P714K nga drugas nasakmit niadtong Miyerkules Santo

Giilang drug personality nga wala mohunong sa pagpamaligyag shabu bisan sa Semana Santa ang napusasan sa gilusad nga buy bust sa mga sakop sa City Intelligence Unit sa Cebu City Police Office (CCPO)alas 8:00 sa gabii, Miyerkules Santo, Abril 1, 2026.
Giila ang dinakpan nga si alyas “Mike,” 45, ug residente sa City Central, Barrio Luz, Dakbayan sa Sugbo. Ang operasyon nahitabo alas 8:00 sa gabii sa Lorega San Miguel.
Nasakmit gikan sa suspek ang pipila ka dagkong putos sa gituohang shabu nga motimbang og 105 gramos.
Suma sa kapulisan, ang maong drugas adunay Standard Drug Price (SDP) nga moabot sa P714,000.
Ang tanang ebidensya giduso na ngadto sa City Forensic Unit sa CCPO alang sa ipahigayong chemical analysis.
Matod sa report, nakadawat ang CIU og impormasyon labot sa padayon nga negusyo sa ilegal nga drugas sa suspek bisan sa kasaulogan sa Semana Santa.
Human sa gihimong validation ug pagkompirmar sa ilegal nga kalihukan, gilusad dayon ang maong operasyon.
Base sa imbestigasyon sa kapulisan, si Cabatas giila nga usa ka High Value Target (HVT).
Giingon nga makahimo kini sa pag-dispose og dinagko nga suplay sa ilegal nga drugas ngadto sa iyang mga suki sa dapit sa Lorega ug kasikbit nga mga barangay.
Kasamtangang nagtingkagol sa prisuhan ang suspek samtang giandam na ang kasong kalapasan sa Section 5 (Sale) ug Section 11 (Possession), ubos sa Article II sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. / AYB