P716M gipagawas sa DBM alang sa DSWD disaster fund

MANILA – Giaprubahan sa Department of Budget and Management (DBM) ang pagpagawas sa P716.15 milyunes ngadto sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) aron pun-an og balik ang ilang Quick Response Fund (QRF) alang sa mga komunidad nga naigo sa kalamidad.
Sa usa ka pamahayag sa Huwebes, Oktubre 9, 2025, matod sa DBM nga kini nga lakang nahisubay sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. alang sa mas paspas ug mas maloluy-on nga mga operasyon sa pagtabang.
“This replenishment helps guarantee the DSWD can continue to provide food, shelter, and cash aid to families when they need it most,” asoy ni Budget Secretary Amenah Pangandaman.
Ang pagpuno sa pundo mosuporta sa pag-andam og mga Family Food Packs (FFPs) ug Non-Food Items (NFIs) alang sa dul-an sa 424,681 ka mga pamilya, ug sa pag-apudapod sa Emergency Cash Transfers (ECT) alang sa mga 41,502 ka pamilya nga naapektuhan sa Habagat ug mga bagyong Mirasol, Nando, ug Opong sa Regions 5 (Bicol), 4-B (Mimaropa), ug 2 (Cagayan Valley).
Tipik sa pundo ihapak sa transportasyon ug logistics, stand-by regional allocations, ug uban pang suporta sa operasyon aron mapadali ang paghatod sa tabang ug serbisyo.
Ang kantidad kuhaon gikan sa National Disaster Risk Reduction and Management (NDRRM) Fund ubos sa Fiscal Year 2025 General Appropriations Act (Republic Act 12116).
Ang Quick Response Fund nagsilbing usa ka stand-by fund nga naghatag og kahigayunan sa mga ahensiya sama sa DSWD nga daling makapalihok sa relief ug rehabilitation assistance atol sa mga katalagman. / PNA