P73M drugs nasakmit sud sa 1 ka semana

Mokabat sa P73,509,972 nga balor sa ilegal nga drugas ang nasakmit sa Police Regional Office (PRO) 7 sulod lang sa usa ka semana nga sunod-sunod nga anti-criminality operations sa tibuok Central Visayas.
Gikan sa Enero 4 hangtod 10, 2026, nikabat sa 307 ka mga durugistaang nadakpan sa nagkadaiyang operasyon sa kapulisan.
Sa datos nga gipagawas sa PRO 7, moabot sa 10,810.29 gramos sa gituohang shabu ang nakuha gikan sa 178 ka drug personalities nga malampusong nadakpan.
Kini dako og tabang sa pagpugong sa pagkaylap sa ilegal nga drugas sa rehiyon.
Gawas sa drugas, gihingusgan usab sa PRO 7 ang kampanya batok sa mga pinangita sa balaod ug 86 ka Wanted Persons ang nadakpan sa nagkalainlaing kaso.
Disisyeti kanila giila nga Most Wanted Persons (MWP) nga nag-atubang og bug-at nga mga kasong kriminal sama sa murder, rape, robbery, ug drug trafficking. Dunay 69 ang nadakpan tungod sa ubang mga kaso sama sa physical injury, theft, ug estafa.
Wala usab magpaulahi ang kampanya batok sa ilegal nga armas ug sugal. (AYB)