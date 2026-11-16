P748K shabu nasakmit gikan sa kanhi boxer

Giila nga high value individual ang kanhi boksidor ug bag-o lang nitapos sa Alternative Learning System ang nadakpan atol sa buy-bust niadtong ala 1:20 sa hapon, Lunes, Nobiyembre 16, 2026, sa Sityo Lusimba, Barangay Pardo, Cebu City.
Ang mga sakop sa Regional PNP Drug Enforcement Unit (RPDEU) 7 inabagan sa Inayawan Police Station sa Cebu City
Police Office nisikop ni alyas Ken, 21, taga Barangay Bulacao.
Nasakmit sa mga operatiba ang mga pinakete sa gituohang shabu nga motimbang sa 110 gramos nga dunay standard drug price nga P748,000.
Sa imbestigasyon sa RPDEU 7, nigawas ang pangalan ni alyas Ken human nga usa sa ilang dinakpan ang nitug-an nga siya ang ilang tinubdan sa ilegal nga drugas. Niangkon si Ken nga amateur boxer siya nga adunay record nga walo ka daog ug duha ang pilde.
Niadtong milabayng tuig lang siya nihunong sa iyang pagpamoksing ug namaligya nalang siyag shabu nga iyang nakita nga dako siya og makuwarta. / AYB