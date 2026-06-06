P750K nga drugas nasakmit sa Cogon-Ramos atol sa buy-bust

SIKOP ang usa ka high value individual (HVI) human makuhaan og shabu ug armas sa gilusad nga buy-bust sa mga sakop sa Regional Drug Enforcement Unit (RDEU) 7, alas 9:15 sa gabii niadtong Huwebes, Hunyo 4, 2026, didto sa R.R. Landon Street, Barangay Cogon Ramos, Dakbayan sa Sugbo.
Ang suspek giila nga si Tarcisio Maquilang Deopilo Jr., alyas Chukoy, 22-anyos, ug residente sa Sitio Camansi, Barangay Lorega-San Roque.
Nasakmit gikan sa suspek ang mga dagkong pakete sa gituohang shabu nga motimbang og 110 gramos ug adunay Standard Drug Price (SDP) nga mobalor og P748,000.
Lakip sa narekober ang buy-bust money, usa ka kalibre .38 nga revolver ug tulo ka bala niini.
Ang maong mga ebidensya anaa na sa kustodiya sa PNP Forensic Unit 7 alang sa ipahigayong chemical analysis ug ballistic examination sa armas.
Nasayran nga dul-an sa usa ka buwan nga gi-monitor sa kapulisan ang maong suspek human makadawat og kasayuran nga dinagko ang iyang ma-dispose nga shabu sa Dakbayan sa Sugbo.
Human makompleto ang mga impormasyon, dinalian nga gihimo ang anti-illegal drug operation sa RPDEU 7 nga miresulta sa malampusong pagkasikop sa suspek./ AYB