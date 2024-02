P75.1M ‘shabu’ nasakmit

Sud lang sa gintang nga duha ka oras, nikabat og P75.1 milyunes ang balor sa nasakmit nga gidudahang shabu sa duha ka managla­hing mga operasyon sa dakbayan sa Sugbo niadtong Sabado sa gabii, Pebrero 10, 2024.

Unang drug bust gilusad sa mga operatiba sa Regional Police Drug Enforcement Unit (RPDEU 7) kauban ang Drug Enforcement Group (DEG 7) ug Regional Intelligence Division sulod sa Ludo Memorial Park sa Barangay Carreta, alas 8:00 sa gabii.

Usa ka Elmer Saguran “Budok” Barioga, giila sa kapulisan nga high value individual (HVI), nakuhaan og dagkong putos sa gituohang shabu nga motimbang og 10 kilos nga dunay standard drug price (SDP) P68 milyunes.

Laing drug bust, alas 10:15 sa gabii, sa usa ka subdivision sa Barangay Guadalupe, nadak­pan sa kapulisan ang suspek nga giila nga si Christian Dave “Boshook” Canoy, 22, 2nd year Maritime student sa usa ka unibersidad sa siyudad sa Sugbo ug giila usab nga HVI.

Nasakmit gikan kang Canoy ang 1,055 gramos sa gituohang shabu nga gibana-banang dunay SDP nga P7.17 milyunes.

Ang operasyon nga gihimo sa City Intelligence Unit uban sa City Drug Enforcement Unit, gipangulohan ni Lt. Lyndon Mondragon ug gidumala ni Lt. Col. Araquil Guardaya.

Atol sa imbestigasyon, ang kapulisan niingon nga si Canoy niangkon kanila nga bag-o pa siya sa ilegal nga negosyo ug nidugang nga nagsunod lang siya sa mando sa usa ka tawo nga dili niya kaila.

Matod sa kapulisan nga sagad makadawat og instruksiyon si Canoy gikan sa mao nga tawo pinaagi sa text messages.

Makuha niya ang iyang suweldo nga P10,000 human sa malampusong paghatod sa gidiling drugas.

Ang kapulisan wala moha­tag og detalye sa paagi sa pagbayad kang Canoy samtang nagpadayon pa ang ilang imbestigasyon.

Nasayran sa kapulisan nga si Canoy sakop sa Joel Paca drug group.

Gikataho sa SunStar Cebu nga si Paca nadakpan sa drug bust sa Barangay Tangke, dakbayan sa Naga niadtong Agusto 6, 2018.

Si Paca konsehal sa Barangay North Poblacion sa maong dakbayan dihang nasikop.

GIDAYEG

Si Brig. Gen. Anthony Aberin, hepe sa Police Regional Office 7, niingon nga ang mga drug bust dakong epekto sa illegal drug trade sa Central Visayas.

Si Aberin, sa usa ka pamahayag, nipasalig sa publiko nga ang ilang “aggressive campaign will never stop until the last trafficker is put to jail.”

Gidayeg ni Aberin ang iyang anti-narcotics personnel tu­ngod sa ilang dakong paghakot, nga matod niya, subay sa programa sa Buhay Ingatan, Droga’y Ayawan (Bida) sa Department of the Interior and Local Government (DILG).

Ang mga suspek mag-atubang og mga kaso nga kalapa­san sa Republic Act 9165, o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.