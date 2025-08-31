P754M shabu nasikop sa Clark

Nasikop sa mga awtoridad ang usa ka shipment nga dunay P75 million nga kantidad sa ilegal nga druga sa Clark Freeport Zone, Mabalacat, Pampanga.

Duha ka mga suspek gikan sa Cebu ug Tarlac ang gipangdakop atol sa drug interdiction operation.

Gikasohan sila sa kalapasan sa Sections 4, 11, ug 20, Article II sa Republic Act 9165, o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

Sa usa ka pamahayag niadtong Sabado, Agusto 30, 2025, ang Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) niingon nga ang parcel, nga gideklarar isip usa ka industrial water chiller, gisusi ug gikompiska niadtong Biyernes sa hapon, Agusto 29.

Ang kargamento, nga dunay 11.04 ka kilo sa methamphetamine hydrochloride (shabu) nga nagkantidad og P75,072,000, gikan sa Mexico ug gipadala ngadto sa usa ka address sa Cainta, Rizal.

Si PDEA Director General Undersecretary Isagani Nerez nipadayag sa iyang pagdayeg sa hapsay nga kolaborasyon sa tanang law enforcements ug border control agencies, nga naghatag og gibug-aton nga ang maong pagkasikop nagpakita sa dili matarog nga pasalig sa gobiyerno sa pagputol sa supply sa ilegal nga druga sa mga pantalan sa pagsulod sa nasod.

“This interdiction success underscores our united front against international drug trafficking. We will remain vigilant in safeguarding our ports and borders to protect Filipino communities from the threat of illegal drugs,” Nerez said. / TPM / SunStar Philippines