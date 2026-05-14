P75K nga alahas sa sr. citizen, nabudol

Moabot sa P75,000 nga balor sa mga alahas ang kalit nga nahanaw sa mga kamot sa usa ka 68-anyos nga giingong nabiktima sa pagpangilad sa grupo nga nipasakay kaniya sa puti nga sakyanan diha sa dalan sa Barangay Punta Princesa, Dakbayan sa Sugbo.
Ang biktima nailhan nga si Susan Senajon nga taga Barangay Tisa, Dakbayan sa Sugbo nga nidangop sa sibyaanan DYHP Rmn Cebu aron magpatabang human nailad sa grupo nga nangayo og tabang nga magpauban sa usa ka pharmacy.
Matod ni Senajon nga gikan siya sa usa ka lending company nga nahimutang sa Barangay Punta Princesa.
Dihang nangita siya og kasakyan nga trisikad, dunay niduol nga babaye nga nangutana kon nakatultol ba siya sa St. Michael Pharmacy kay ang iyang bana giingong masakiton ug nagkinahanglan og alkaline nga tubig. Daling gibalibaran ni Senajon ang babaye, apan taudtaod adunay laing babaye nga niduol kaniya aron kombinsihon siya nga tabangan ang nahisgotan.
Gipasaligan pa siya niini nga dili mabalaka tungod kay aduna silay kasakyan.
Gipasakay ang biktima sa usa ka Toyota Corolla nga puti ang kolor.
Adunay duha ka lalaki nga naglingkod sa atubangan sa sakyanan ug ang duha ka babaye nga anaa sa luyo kauban niya.
Sulod sa sakyanan, giingong gihikap-hikap ang iyang mga kamot ug gilingaw-lingaw siya og istorya dala’ng pangutana kon gawas sa iyang gisul-ob nga alahas may lain pa ba siya niini sa ilang balay.
Nitando si Senajon ug giingong gisugo siya nga adtuon sa ilang balay ug kuhaon ang mga alahas ug ipakita ngadto sa maong grupo.
Nakuha gikan sa biktima ang iyang wedding ring, laing unom ka singsing, usa ka kwentas, ug usa ka paresan sa ariyos.
Ang maong mga alahas giingong gisulod sa ziplock kauban sa gi-bundle nga kuwarta ug gisulod sa brown envelope.
Gipakanaog siya sa simbahan sa Barangay Punta ug gipahuwat kini sa usa ka fast food chain. Niabot na lamang ang alas 2:00 sa hapon apan wala na siya baliki sa grupo nga nisaad nga mopalit og tubig.
Dihang nipauli na siya, iyang giablihan ang gisudlan sa kuwarta og diha na niya nakit-an ang duha ka linukot nga papel sa grade four nga gi-bugkos sa lastiko.
Wala nay nahimo si Senajon gawas na lang sa paghilak sa nahanaw nga alahas.
Una nang nipasidaan ang mga awtoridad sa padayong pagsiaw sa mga mangingilad sa bisan unsang paagi ilabi na ning panahon sa krisis sa nasod. / ANV