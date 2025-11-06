P760M hinabang alang sa mga probinsiya nga naigo ni ‘Tino’

Giaprobahan sa Office of the President (OP) ang pagpagawas sa P760 milyunes nga pinansyal nga tabang ngadto sa mga local government unit (LGU) nga naapektuhan ni Bagyong Tino.
Sa usa ka pamahayag, ang Presidential Communications Office nagkanayon nga ang mga probinsiya sa Cebu, Capiz, Surigao del Norte, Iloilo, Bohol, ug Negros Occidental makadawat matag usa og P50 milyunes, samtang ang Eastern Samar, Surigao del Sur, Southern Leyte, Antique, ug Aklan makakuha matag usa og P40 milyunes.
Ang Leyte ug Masbate makadawat og P30 milyunes matag usa; ang Guimaras, Agusan del Norte, ug Dinagat Islands makakuha matag usa og P20 milyunes; ug ang Biliran, Camarines Sur, Sorsogon, Misamis Oriental, Negros Oriental, ug Palawan makadawat matag usa og P10 milyunes.
Samtang P5 milyunes ang ipang-apudapod sa Albay, Romblon, Batangas, Northern Samar, Siquijor, Quezon, ang City of Manila (tungod sa mga pasahero nga na-stranded), Samar, Agusan del Sur, Laguna, Zamboanga City, Camiguin, Occidental Mindoro, Camarines Norte, Zamboanga del Norte, ug Iligan City.
Si Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. unang niaprubar sa pagdeklarar og state of national calamity tungod sa kadaot nga gimugna sa Bagyong Tino, ilabina sa rehiyon sa Visayas.
Kapin sa usa ka gatos ka mga tawo ang gikatahong namatay, samtang 127 pa ang nagpabilin nga missing human sa paghapak ni Tino.
Ang bagyo nga nagdala og dagkong mga baha ug flash floods sa pipila ka komunidad ilabi na sa Probinsiya sa Sugbo, nipabakwit sa kapin sa duha ka milyon ka mga indibidwal. / TPM / SunStar Philippines