P7B flood control projects nga alegasyon gisalikway ni Lagon

Kusganong gihimakak ni Rep. Daphne Lagon sa Cebu 6th district ang mga akusasyon online kabahin sa giingon’g gipundohan nga P7 bilyunes nga flood-control projects.
Iya kining gihulagway nga usa ka dili tukma ug misleading nga mga alegasyon.
Iyang gitataw nga ang mga opisina sa kongreso dili maoy nagpatuman sa mga proyekto sa imprastraktura.
Sa usa ka publikong pamahayag niadtong Dominggo, Nobiyembre 16, 2025, si Lagon niingon nga ang tanang pagplano, pagpundo, ug pagpatuman sa flood-control ug mga proyekto sa imprastraktura giatiman sa Department of Public Works and Highways (DPWH).
Limitado lang ang papel sa distrito sa pag-endorso o pagpaluyo sa mga lokal nga hangyo.
Iyang gipasiugda nga ang mga kabalaka bahin sa engineering design, costing, o pagpatuman kinahanglang idirekta ngadto sa DPWH tungod kay kini ang ahensiya nga adunay technical responsibility alang niining mga proyekto.
“In these past few days, I have seen posts and claims circulating online regarding supposed P7-billion flood-control projects in the 6th District,” matod ni Lagon.
“I understand why many people have questions, and I believe you deserve clarity, not noise, not speculation, and not confusion,” sigon niya.
Iya sab gipunting nga ang distrito makadawat og average nga P1.3 bilyunes kada tuig alang sa tanang infrastructure developments, lakip ang mga karsada,
tulay, street lighting, publiko ug school buildings, ug mga trabaho sa pagpaminus sa baha.
Dugang pa niya, adunay pipila ka mga proyekto nga nagsugod na sa wala pa ang iyang termino, kini naglakip sa nagpadayong pundo gikan sa nangaging administrasyon o direkta nga gipatuman sa DPWH pinaagi sa ilang regional o national programs nga walay apil ang iyang opisina.
Ang magbabalaod niingon nga ang iyang opisina nagpadayon sa pagpakig-alayon sa DPWH ug mga local government units (LGU) aron sa pagmonitor sa dagan sa proyekto ug pagseguro sa pagsunod sa mga sumbanan.
Nanawagan si Lagon sa publiko nga mangita og beripikadong impormasyon ug unahon ang mga inisyatiba nga epektibong mosuporta sa mga apektadong komunidad. / DPC