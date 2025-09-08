P7K medical allowance sa mga magtutudlo, non-teaching personnel sa Dep-Ed nadawat na

Nakadawat na sa ilang P7,000 nga medical allowance ang mga magtutudlo ug non--teaching personnel sa Central Visayas gikan sa Department of Education (DepEd).
Kini ang labing unang benepisyo nga gihatag aron suportahan ang ilang healthcare costs, apil na ang Health Maintenance Organization (HMO) coverage ug uban pang gastuhanan sa medikal.
Atol sa pagsugod sa National Teachers' Month niadtong Lunes, Setyembre 8, 2025, gibutyag ni DepEd 7 Director Salustiano Jimenez sa mga tigbalita nga 97 porsyento sa mga magtutudlo ug non-teaching staff sa rehiyon ang nakadawat na sa maong cash allowance.
Niingon si Jimenez nga kadtong mga personnel nga aduna nay HMO coverage ang nakadawat sa ilang benepisyo isip direct cash payments.
Ang P7,000 nga medical allowance sa DepEd usa ka tinuig nga subsidy alang sa mga magtutudlo ug non-teaching personnel aron makatabang sa paghatag sa mga benepisyo sa HMO ug medical expenses, sama sa gitakda sa Executive Order No. 64.
Ang mga personnel makadawat niini nga allowance isip cash subsidy o direct HMO coverage, ug ang pagpili nag-agad sa local implementation.
Gipasabot ni Jimenez nga kadtong walay HMO cove-rage gihatagan og opsyon nga mokuha og individual o group plans.
Gipasabot niya nga ang mga personnel nga nipili og individual coverage pinaagi sa ilang piniling accredited nga health insurance provider nakadawat na sa ilang benepisyo ug isyuhan og HMO certification sa katapusan sa Oktubre.
Ang medical allowance alang sa individual availment gihatag daan, sa di pa i-submit ang pru-weba sa pag-enrol. Apan ang mapakyas sa pag-submit sa gikinahanglan nga mga doku-men-to sulod sa deadline mahi-mong moresulta sa di pagkadawat sa umaabot nga mga allowance.
Samtang kadtong di apil sa bisan unsang grupo nagpailawom pa sa proseso sa bidding, nga giisip nga mas paborable tungod sa mas dako nga coverage ug mas daghang inclusions.
Sa Sugbo, gibutyag ni Jimenez nga ang Cebu Province usa sa katapusang mga dapit nga nakahuman sa ilang HMO processing tungod sa langay sa pag grupo sa mga magtutudlo.
Matod ni Jimenez, ang division superintendent ang nisiguro nga ang mga magtutudlo hatagan og kagawasan sa pagpili sa ilang gusto nga HMO.
Apan nitumaw ang mga problema sa dihang daghang mga magtutudlo ang balik-balik nga nag-usab sa grupo, nga maoy hinungdan sa kanunay nga pag-usab sa listahan.
Aron masulbad ang sitwas-yon, gipatuman sa dibisyon ang usa ka sistema sa pag-grupo pinaagi sa munisipalidad o distrito aron mapadali ang proseso.
Sumala sa DepEd, ang ta-nang permanent, co-terminus, fixed-term, casual, ug contractual personnel angayan sa me-dical allowance.
Ang mga personnel nga naka-study leave with pay, ingon man kadtong anaa sa study, training, o scholarship grants, kuwalipikado usab, basta nakaserbisyo sila og labing menos unom ka bulan. / DPC