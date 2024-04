P8 milyunes danyos sa sunog sa bodega

Moabot ngadto sa P8 milyu­nes ang danyos sa sunog sa usa ka bodega sa Barangay Sta Cruz, lungsod sa Liloan, alas 6:47 sa buntag, Do­minggo, Abril 21, 2024.

Ang duha ka andanang building gihimong storage sa mga construction material nga gipanag-iya ni Joel Ponce, Abella, 56 , minyo, ug taga Barangay Yati, Liloan.

Sa follow up interview sa Superbalita ngadto ni SFO2 Jack Johnson sa Bureau of Fire Protection (BFP) sa Liloan, kini nagkanayon nga ang sunog gisaka sa first alarm alas 6:47 sa buntag, ang second alarm sa alas 7:09 sa buntag ug nakontrolar ang kayo sa alas 8:30 sa buntag.

Matod ni Johnson, wa pa sila makadeklarar og fire out atol ning pagsuwat gumikan sa mga construction material ug produkto sa maong kompaniya nga nadat-ugan sa nahugno nga atop nga mosiga pa sama sa kalo nga plastic, sapatos ug uban pa.

Gidugang niya nga naglisod sila sa pag-asdang sa dapit tu­ngod sa kakusog sa pag-ulbo sa kayo. Wala pa dayon makahatag ang kabomberohan kon unsay hinungdan sa sunog samtang nagpadayon pa ang ilang imbestigasyon. / DVG