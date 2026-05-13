P80M nga balor nga smuggled nga sigarilyo nasakmit sa PCG

Kapin sa usa ka libo ka mga kinahon nga pinayuhot nga sigarilyo nga gikarga sa 20 footer ug 40 footer container vans ang na-intercept sa mga sakop sa Philippine Coast Guard niadtong alas 3:00 sa kaadlawon sa Martes, Mayo 12, 2026, sa North Reclamation Area, Dakbayan sa Mandaue.
Matod ni Captain Jerome Lozada, station commander sa Coast Guard Station Cebu, nga ilang gibana-bana nga mobalor ang kinatibuk-ang kargamento gikan sa P70 milyunes ngadto na sa P80 milyunes ang kantidad.
Nipasabot si Lozada nga niadtong Mayo 11, 2026, nakadawat sila og intelligence report nga adunay shipment nga cargoes nga ang sulod mga pinayuhot nga sigarilyo nga i-agi sa Pier 7 nga habig sa Dakbayan sa Mandaue.
Gialerto sa PCG ang ilang monitoring sa mga pantalanan sa Dakbayan sa Sugbo ug Mandaue ug ilang nakita ang duha ka kadudahan nga trailer truck nga dunay karga nga container vans nga nigawas sa Pier 7.
Dali nila ning gisundan apan pila ka metros ang gilay-on nihunong ang duha ka trailer truck ug gibilin ang duha ka container vans.
Nagduda si Lozada nga nakabantay ang mga drayber sa maong mga trailer truck nga dunay nagsunodsunod kanila nga maoy hinungdan nga ila ning giabandonar.
“Ang atong mga tropa naka-stay put lang gibantayan ang container van, gihuwat nga mobalik ang kadtong truck kay we’re expecting nga ilang balikon ba kay unusual lagi nga ibilin nimo sa kilid sa dalan. Unfortunately after hours of waiting, wala na nibalik ang mga trucks and then it has been suspicious gi-check sa atong tropa base doon sa report nga atong nadawat,” matod pa ni Lozada.
Nakig-alayon dayon ang PCG sa Bureau of Customs ug sa Bureau of Internal Revenue-BIR aron maoy moabli sa duha ka van ug nisusi kon duna bay buhis nga gibayad ang shipper sa maong mga sigarilyo ug nasuta nga ilegal kini nga gipasulod sa Sugbo.
Nagpadayon pa ang gihimong imbestigasyon sa PCG uban sa laing ahensiya sa gobiyerno aron masubay kon diin gikan ug kinsa ang receiver sa maong mga kinarton nga mga sigarilyo.
Nagduda ang PCG Official nga dinhi sa Sugbo ipang-apudapod ang maong mga ilegal nga sigarilyo.
Gitug-an ni Lozada nga kini ang ikaduha’ng higayon nga naka-intercept sila og dagha’ng pinayuhot nga sigarilyo ug magpadayon pa ang ilang pagbantay aron dili sila malutsan. /