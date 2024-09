P8.1M balor sa shabu nasakmit; kontak naa sud sa Cebu City Jail?

Kapin sa usa ka kilo sa gituohang shabu nga giba­nabana nga mobalor sa P8.1 milyunes ang nasakmit sa mga sakop sa Regional Police Drug Enforcement Unit (RPDEU) 7 atol sa gilusad nga buy-bust sa dalan L. Tudtud, Barangay Mabolo, Dakbayan sa Sugbo, alas 8:20 sa Lunes sa gabii, Septiyembre 16, 2024.

Ang dinakpan giila nga si Kharl Jay Monterde Quinal, alyas Ekid, 33, residente sa Holy Name Street, Barangay Mabolo, Cebu City.

Nakuha gikan sa suspek ang dagkong putos sa gituohang shabu nga motimbang sa 1,200 gramos nga dunay standard drug price nga P8,160,000.

Sigon sa usa sa mga operatiba sa RPDEU 7 nga ilang gipaubos sa tulo ka semana nga surveillance ang suspek human nila madawat ang inpormasyon gikan sa kasaligang tinubdan.

Giingong makabaligya kini og tulo ka kilo matag semana diin ang iyang area of distribution mao ang tibuok dakDayan sa Sugbo.

Gikan sa sulod sa Cebu City Jail ang kontak niini nga mao usab ang momando niya kon kinsa ang hatagan sa suplay sa ilegal nga drugas.

Ang Police Regional Office (PRO) 7 makig-alayon sa Bureau of Jail Management and Penology alang sa himuon nga imbestigasyon ngano’ng padayon nga makakontak ang mga person deprived of liberty (PDL) sa gawas gamit ang cellular phone. / AYB dugang taho ni DVG