P8.1M drugas, 18 ka armas sakmit

Kapin sa P8 milyunes nga balor sa illegal nga drugas ug mga armas ang nasakmit sa Police Regional Office (PRO) 7 sulod sa tulo ka adlaw nga anti-criminality operations gikan sa Oktubre 21 ngadto sa 23, 2024.

Nakuha sa mga polis uban sa laing ahensya sa gobiyerno, ang 1.926 gramos sa illegal nga drugas nga dunay stan­dard drug price nga P8,197,672 atol sa 91 ka anti-drug operations ug pagkasikop sa 99 ka drug personalities sa rehiyon.

Gipahugtan pa sa kapulisan ang kampanya batok illegal gambling diin nakasikop silag 97 ka mga sugarol ug pagka sakmit sa P9,172 isip sugal.

Samtang mipagawas og kamandoan si Police Brigadier General Anthony Abe­rin, hepe sa PRO 7, sa tanang units sa kapulisan sa Central Visayas nga hingusgan ang kampanya batok loose firearms subay sa nagkaduol na nga midterm elections sa sunod tuig.

Tungod niini, nakaimbargo ang PRO 7 og 18 ka armas nga walay lisensya ug 11 ka tawo ang nangadakpan nga mag-atubang og kasong kalapasan sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.

Nakadakop usab sila og pito ka most wanted persons ug 53 ka wanted persons nga dunay mga pending warrant of arrest sa korte sa lainlaing kaso nga giatubang.

"These sustained efforts by police units on the ground are instrumental in reducing crime rate and, ultimately, improving police services aimed at promoting a safer environment for the residents and businesses in Central Visayas," matod ni Aberin.

Lakip sa mando ni Aberin sa iyang mga sakop nga ipadayon ang ilang nasugdan nga kampanya batok kriminalidad aron magpabilin nga malinawon ug hapsay ang tibuok Central Visayas. / AYB