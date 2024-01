P8.2B sa ‘rivers improvement’

Nisugyot ang Cebu City District Engineering Office (CCDEO) sa Department of Public Works and Highways (DPWH) sa c rivers improvement projects og gahin nga mobalor og P8.2 bilyunes.

Sa interbyo human sa exe­cutive session sa Miyerkules, Enero 24, 2024, si Earl Carlo Escanuela, Unified Project Management Office-Flood Control Management Cluster (UPMO-FCMC) engineer III, nidugang nga P8.2 bilyunes ang kinatibuk-ang gidaghanon sa pundo alang sa mga proyekto nga gikinahanglan nilang ipatuman sa lainlaing mga sapa sa dakbayan.

Ang mga suba naglangkob sa Bulacao, Guadalupe, Hipodro­mo, Kinalumsan, Lahug, Linao, Parian, Subangdaku, ug Tejero.

Sa buwag nga pakighinabi niadtong Miyerkules human usab sa executive session, si Cebu City Councilor Jerry Guardo, chairman sa committee on infrastructure, niingon nga ang mga proyekto naglakip sa wi­dening, excavating, diverting, ug uban pang civil works.

Matod ni Escanuela nga aduna nay nagpadayun nga pagpalambo sa gisugyot nga mga proyekto, nga naglakip sa Lahug river improvement, Guadalupe river improvement, Kinalumsan river improvement, ug Bulacao river improvement.

Ang Siyudad sa Sugbo nag­su­god sa pagpanghawan sa kasapa­an sa mga informal settler. / AML