P83M kagamitan sa CCMC wa magamit sud 4 ka tuig

Kon magpadayon nga dili magamit sud na sa upat ka tuig, ang Cebu City Medical Center (CCMC) mahimo nga ibalhin sa Guba Hospital Extension.

Si Acting Cebu City Raymond Alvin Garcia nipadayag niini atol sa usa ka press conference niadtong Huwebes, Hulyo 25, 2024.

Ang Commission on Audit (COA), sa ilang 2023 Audit Report, nipunting sa kapin P80 milyunes nga mahalon nga medikal nga mga kagamitan alang sa CCMC nga wala magamit bisan pa nga nadala kini niadtong 2020 ug 2021.

Si Garcia niingon nga ang ang mga gamit sa CCMC nga wala mapahimusli mahimo nga ipagamit sa pasilidad sa ospital Barangay Guba aron pagserbisyo sa mga lumolupyo sa siyudad nga naa sa upland nga mga barangay.

“We are now going to open our Guba Extension Hospital. So, will look into that,” dason ni Gacia.

“I am not a doctor and I don’t know the capacity of Guba Hospital, and if those equipment are needed there, what I’m gonna do is I have to talk with CCMC Medical Director Dr. (Peter) Mancao."

/ EHL

