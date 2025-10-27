P840K tabang sa DMW RO-VII gihatag sa OFWs sa Central Visayas

Sa usa ka kalihukan nga gitawag “Basta OFW, May K!” nga usa ka Financial Awareness Seminar alang sa mga OFWs ug ilang pamilya, ang Department of Migrant Workers Regional Office VII (DMW RO-VII) naghatag og P840,000 nga pinansyal nga tabang sa mga benepisyaryo sa Central Visayas niadtong Oktubre 25, 2025.
Gihatag ang P240,000 sa 12 ka benepisyaryo pinaagi sa ‘Sa Pinas, Ikaw ang Ma’am at Sir’ (Spims) program; P400,000 sa 40 ka benepisyaryo ubos sa Livelihood Program for OFW Reintegration (LPOR); ug P200,000 sa duha ka benepisyaryo ubos sa Agarang Kalinga at Saklolo para sa mga OFW na Nangangailangan (Aksyon) Fund program.
Ang seminar nagpasiugda sa kaalam (knowledge-building), kabuhayan (livelihood), ug kalinga (welfare ug psychosocial support) aron mapalambo ang kahibalo, abilidad, ug mindset sa mga OFWs ug ilang pamilya alang sa malungtarong reintegration ug mas lig-on nga kinabuhi.
Pinaagi sa maong kalihukan, ang DMW RO-VII nagtumong nga dili lang matabangan ang mga OFW sa pinansyal nga aspeto, apan lakip sab sa paghatag og kahibalo ug kahanas nga magamit nila sa pagpalambo sa ilang kaugmaon ug sa ilang pamilya. / PR