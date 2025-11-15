P85M gigahin alang sa learning shelters

Aprubado sa Cebu Provincial School Board (CPSB) ang moabot sa P85 milyunes nga supplemental budget alang sa pag-construct sa temporaryong Learning Shelters sa mga tunghaan nga nakaangkon og grabeng danyos tungod sa magnitude 6.9 nga linog.
Gawas sa linog, gisundan usab kini sa duha ka bagyo sa Nobiyembre nga nibanlas usab sa pipila ka mga tunghaan.
Ang CPSB, nga gipangulohan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nagtigum alang sa pagtuki sa kadaot nga naangkon sa mga tunghaan sa probinsya.
Sa nasayran, moabot sa 570 ka mga classrooms ang nangadaot, 1,101 ang nakaangkon og major damage ug 1, 723 usab ang dunay minor damage.
Base sa inisyal nga pagsusi sa DepEd, gilauman niini nga makatukod og 269 ka mga Temporary Learning Shelters (TLS) aron makatungha ang mga tinun-an.
Ang mga TLS maoy mahimong temporary classrooms samtang mopahigayon ang DepEd sa mga major repairs ug reconstruction sa mga apektadong school buildings.
Sa uwahing taho ni Provincial Treasurer Atty. Roy Salubre ang CSBP duna paý moabot sa P1.128 bilyunes nga available funds diin gilauman nga madugangan pa kini sa makolekta nga P800 milyunes gikan sa kita sa probinsya.
Ang maong pundo, maoy gamiton sa pagsuporta sa mga programa sa edukasyon ug inisyatiba sa DepEd Cebu Province aron masiguro nga dili mabiyaan ang pagtungha sa mga tinun-an. / ANV