P8.73M tabang, giapudapod sa 9 ka LGU nga naigo sa linog

Nipagawas ang Kagamhanang Dakbayan sa Sugbo og kinatibuk-ang P8.73 milyunes nga pinansyal nga tabang alang sa siyam ka mga local government unit (LGU) sa amihanang Sugbo nga naapektuhan sa magnitude 6.9 nga linog niadtong Septiyembre 30, 2025.
Ang maong tabang nga gipang-apudapod niadtong Huwebes, Septiyembre 10, 2026, naggikan sa P4.37 milyunes nga donasyon gikan sa mga pribadong indibidwal, grupo, ug organisasyon. Gidugangan kini sa Kagamhanang Dakbayan sa Sugbo og laing P4.37 milyunes subay sa ilang pasalig nga doblehon ang kinatibuk-ang kantidad nga nakolekta alang sa mga komunidad nga naigo sa linog.
Gipangulohan nila ni Mayor Nestor Archival ug Vice Mayor Tomas Osmeña ang pagpang-apudapod sa tabang diin ang kantidad nga gigahin sa matag LGU gibase sa gidak-on sa kadaot nga dala sa linog.
Ang Daanbantayan ug San Remigio nakadawat og tag-P1.40 milyon, samtang ang Medellin nakadawat og P1.31 milyon. Ang Sogod nakadawat og P960,320.38, samtang ang Catmon ug Tabuelan nakadawat og tag P436,509.26.
Ang Bogo City nga walay representante atol sa pagpang-apudapod, gikatakdang makadawat og P1.57 milyon. Ang Borbon ug Tabogon nga wala sab girepresentahan, makadawat og tag P611,112.96.
Nagpasalamat si Archival sa mga donor, ug niingon nga ang maong tabang nahimong posible tungod sa hiniusa nga kontribusyon sa pribadong sektor ug sa kagamhanan sa dakbayan.
“Kini nga support nahimo tungod sa atong panagtinabangay ug sa generosity sa atong mga donor. We promised to double the donations received, and we are fulfilling that commitment to bring more support to the affected communities,” matod ni Archival.
Ang linog niadtong Septiyembre 30, 2025, niigo sa alas 9:59 sa gabii ug natala sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) isip magnitude 6.9 nga tectonic earthquake nga adunay epicenter mga 19 ka kilometro sa amihanan-sidlakan sa Bogo City ug giladmon nga lima ka kilometro.
Niresulta kini sa pagkamatay sa 74 ka tawo ug pagkaangol sa 559 ka uban pa. / CAV