P88 meal allowance alang sa PDLs sa CPDRC, gisugyot

Gisugyot nga patas-an ngadto sa P88 matag adlaw ang meal allowance sa matag Persons Deprived of Liberty (PDL) sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center (CPDRC) gikan sa kasamtangang P67.
Kabahin kini sa gisugyot nga P96.3 milyunes nga budget sa CPDRC alang sa 2027, nga mas dako og 23 porsiyento komparar sa P78 milyunes nga alokasyon karong tuiga.
Atol sa ikaduhang adlaw sa deliberasyon sa gisugyot nga P14.6-bilyunes nga budget sa probinsiya kagahapon, Nobiyembre 4, 2026, personal nga nitambong si CPDRC Warden Retired Col. Dr. Felipe Montejo aron ipresentar ang ilang mga panginahanglan ngadto sa Hunta Probinsiyal.
Alang sa pagkaon sa mga PDL, nangayo ang CPDRC og P44.5 milyunes sa sunod tuig, gikan sa P37 milyunes karong tuiga.
Gawas sa pagkaon, gisugyot sab ang P5 milyunes alang sa medisina sa mga piniriso.
Gipadayag ni Montejo nga kinahanglan sab limpyohan matag semana ang septic tank sa pasilidad tungod sa kadaghan sa mga naggamit niini kada adlaw.
Samtang gisugyot ang P2 milyunes nga capital outlay gikan sa P120,000 karong tuiga aron makapalit og bag-ong mga armas ug kahimanan alang sa mga personnel.
“Mo-procure ta og firearms, kay mga guba na ang firearms nato, dugay na kaayo to sila. Unya mo-increase ta og personnel nato pero wa silay armas. Di nato mabantayan in case naay mahitabo sa PDLs, hasta pud ang gear,” matod ni Montejo.
Atol sa diskusyon, gipangutana ni Board Member Raymond Joseph Calderon ang gisugyot nga P1.8 milyunes alang sa ubang supplies ug materials, bisan wala kaabot sa P300,000 ang nagasto niini sa unang unom ka bulan sa 2026 gikan sa P800,000 nga alokasyon.
Gipasabot ni Montejo nga gamiton ang pundo sa pag-ayo sa nangatangtang nga atop sa prisohan ug pag-ilis sa mga guba nga plywood nga gihimong katre sa mga piniriso.
Gisugyot sab ang P240,000 alang sa training sa mga provincial guard tungod kay kadaghanan kanila wala pa makadawat og igong pagbansay sa pagdumala sa mga PDL.
Sa pagkakaron, kapin sa 1,000 ka PDL ang anaa sa CPDRC, diin kadaghanan nag-atubang og kaso kalabot sa ilegal nga druga, gisundan sa mga kaso sa panglugos ug pagpatay. / ANV