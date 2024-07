P8M idonar sa Kapitolyo sa Palaro; mangu sa pagtak-op

Pasiugdahan sa Kagamhanan sa Probinsya sa Sugbo ang closing ceremony sa Palarong Pambansa ning tuiga sa Hulyo 16 nga ipahigayon sa Cebu City Sports Center (CCSC).

Si Cebu Governor Gwendolyn Garcia nipahibawo nga mogahin ang kagamhanan og P8 milyunes isip abag sa Kagamhanan sa Syudad alang sa sporting activities sa Palarong Pambansa.

Gipasalig ni Gob. Garcia nga hatagan niini ang mga delegado og closing ceremony nga dili malimtan ug mahimo’ng mapasigarbuhon ang mga Sugboanon.

Ang maong kalihukan pangulohan ni Ahwel Paz, kanhi creative director sa ABS-CBN.

May gidapit usab nga mga celebrity performer ug hosts nga lakip usab nga motambong si Bise Presidente Sara Duterte.

Ang Palarong Pambansa gikatakda nga magsugod sa Hulyo 9 ngadto na sa Hulyo 16, nga tambungan sa mga student athletes sa basic education sa tibuok nasod.

Tinguha sa Department of Education (DepEd) nga pinaagi niini ma promote ang sportsmanship, camaraderie, ug healthy competition.

“With the support of Cebu Province, the closing day of Palarong Pambansa is sure to be a fitting end to a week of intense competition and camaraderie. The athletes and spectators can look forward to a night of entertainment, celebration, and unity as they cherish the experiences of another unforgettable Palarong Pambansa installment,” asoy sa Kagamhanan sa Probinsya sa Sugbo pinaagi sa ilang social media platform. / ANV