P8M para sa mga mayor gikan sa Kapitolyo

MAKADAWAT og tag P8 milyunes ang mga mayor sa Probinsiya sa Sugbo, samtang P2 milyunes alang sa mga bise-mayor gikan sa buhatan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro.
Atol sa tigom sa local chief executives, gihisgutan niini ang guidelines alang sa financial assistance ug project implementation pagseguro nga adunay transparency ug accountability ang pagpatuman niini.
Ang pundo nga madawat sa local chief executives gikan sa socio-cultural funds gikinahanglan nga ma-liquidate sulod sa 60 ka adlaw ug kinahanglan nga adunay kompletong documentation. Alang sa mga lokalidad nga dili maka-liquidate sa ilang gigastohan sa kuwarta, dili na mahatagan og bag-ong assistance.
Samtang gipahibalo sab ni Baricuatro nga giaprubahan na ang P500 milyunes nga pundo alang sa Special Education alang sa construction ug pag-ayo sa mga classrooms ubos sa Department of Education.
Iyang giawhag ang mga mayor nga makig-alayon sa local school boards kon duna kini mga request sa Kapitolyo.
“This is about unity, accountability, and progress, ensuring nga walay mabiyaan sa kalambuan sa Sugbo,” matod ni Baricuatro. / ANV