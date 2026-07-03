P900M nga smuggled nga sigarilyo, nasakmit

Nasakmit sa National Bureau of Investigation-Cebu District Office (NBI-Cebdo) ang 25 ka 20-foot shipping container nga dunay sulod nga gidudahang smuggled nga mga sigarilyo nga nagkantidad og P900 milyunes sa Gothong Wharf sa Barangay Subangdaku, Dakbayan sa Mandaue.
Matod sa NBI, ang operasyon sumpay sa miaging operasyon niadtong Hunyo 24 nga niresulta sa pagkasakmit sa 11 ka mga container sa gidudahang smuggled nga mga sigarilyo.
Sa dihang nakadawat og mga intelligence report nga aduna pa’y dugang mga container nga nahabilin sa pantalan, nakig-alayon ang NBI-Cebdo sa Gothong Shipping Lines.
Nipahigayon sila og document verification, intelligence gathering, ug surveillance, nga niresulta sa pag-ila ug pagseguro sa maong mga dugang container.
Sa sinugdanan, 12 ka mga container ang nailhan, gi-padlocked, gimarkahan, ug gipaubos sa 24-oras nga seguridad.
Atol sa hiniusang inspeksyon niadtong Hulyo 2, natultolan sa mga awtoridad ang nahabiling 13 ka mga container, hinungdan nga niabot ngadto sa 25 ka mga container ang kinatibuk-ang gidudahang adunay sulod nga mga ilegal nga sigarilyo.
Ang operasyon gilangkuban sa Bureau of Customs (BOC), Philippine Coast Guard District 7, Mandaue City Police Office, Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) Mandaue Field Office, mga opisyal sa barangay, ug mga personnel sa NBI.
Ang mga container gipangselyuhan sa NBI ug BOC samtang nagpaabot sa hingpit nga imbentaryo, eksaminasyon, ug tukmang mga customs ug criminal proceedings.
Matod sa NBI, nagpadayon ang imbestigasyon aron mailhan ang mga responsable sa pag-import, pagbiyahe, ug pag-apudapod sa mga gidudahang smuggled nga sigarilyo, ug aron matino ang posibleng mga kalapasan sa
Customs Modernization and Tariff Act (Republic Act No. 10863), Anti-Agricultural Economic Sabotage Act (Republic Act No. 12022), ug uban pang magamit nga mga balaod. / ABC