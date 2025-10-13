P9.3M nga fish farm sa norte nadaot

Moabot sa P9.3 milyunes nga kadaot ang naangkon sa panagatan sa Northern Cebu subay sa niigo nga 6.9 magnitude nga linog niadtong Septiyembre 30, 2025.
Kini maoy gipahibalo ni Roldan Saragena, pangulo sa Provincial Agriculture Office (PAO), sa Oktubre 13, 2025.
Naglakip sa mga kadaot nga naangkon ang mga fish cages sa Dakbayan sa Bogo; fish pen sa Bantayan, Madridejos ug San Remigio; Fish Attracting device sa Catmon ug Borbon; fish pond, fishing boats sa Tabuelan,Catmon, Talisay, ug Santa Fe; ug ang Cebu Fish Landing Center nga naa sa Tabogon ug San Remigio.
Sagad sa panginabuhi sa amihanang Sugbo anaa sa panagatan hinungdan nga gihulagway ni Saragena nga dako kining kadaot nga naangkon ilabi na sa mga ekipo sa mga mananagat.
Ubay-ubay sab sa mga binuhing isda ang nangamatay atol sa pagtay-og.
“Kon maghisgot ta diri sa dagat fish cage, fish pond, ug fish Attracting device, dako ni siya nga damage kon maghisgut ta sa marine kay kaning mga partially damage nagisi ang nets nanglayat mang mga isda, wala nay sulod. Naa pa gyu’y nangamatay,” matod ni Saragena.
Gitakda sila nga mosumiter og purchase request apan ipaubos nila kini sa emergency purchase aron dali nga mahatag ngadto sa mga apektadong mananagat ang ayuda o ekipo aron makabalik kini sa ilang pangita.
Tungod sa kalamidad, giawhag ni Saragena ang mga mananagat nga mopaubos sa fisherfolks insurance aron makapaabot sa ayuda gikan sa insurance company nga apilan.
Lakip sa rekisitos ang pagpaubos sa association, endorsement gikan sa City o Municipal Agriculture office, valid ID, ug pictures sa mga nadaot nga ekipo.
Andam sab nga moabag ang agriculture office sa pag-proseso aron mapaubos sila sa insurance. / ANV