P9.5M drugas nasakmit sa buwag nga operasyon sa kapulisan sa CV

Nasakmit sa Police Regional Office (PRO) 7 ang P9.5 milyunes nga balor sa ilegal nga drugas sa sunod-sunod nga anti-illegal drug operation sulod lang sa usa ka adlaw.
Ang kapulisan nakalusad og 45 ka buy-bust gikan sa alas 5:00 sa buntag sa Oktubre 28, 2025, ngadto sa alas 5:00 sa buntag pagka Oktubre 29, 2025.
Tanang police units gimanduan ni acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatez Jr. nga palig-unon ang ilang national campaign batok illegal drugs, loose firearms, ug terorismo.
Ang Cebu City Police Office (CCPO) maoy nakatala og dunay labing dako nga nasakmit nga ilegal nga drugas diin moabot ngadto sa 1,175 gramos ang ilang nakuha nga dunay kantidad nga P7.99 milyunes.
Nahitabo ang buy-bust sa mga sakop sa Waterfront Police Station 3, uban sa City Intelligence Unit sa CCPO sa Sityo Silangan 2, Barangay Tejero, Dakbayan sa Sugbo diin usa ka high value drug personality ang ilang nadakpan nga mao si alyas Titing, 56, byudo nga nagpuyo sa maong lugar.
Sa tibuok rehiyon 7, ang CCPO maoy nanguna diin nakakuha sila og 1,222.12 gramos nga shabu nga mokantidad ang tanan sa P8.31 milyunes ug gisundan kini sa Mandaue City Police Office nga dunay 78.45 gramos mobalor og P533,480, Bohol Provincial Police Office (BPPO) nga dunay 72 gramos mokantidad og P489,600, CPPO nga nakasakmit og P220,320 nga shabu, ug ang Lapu-Lapu City Police Office nga nakakuha og P73,576.00.
Si Police Brigadier General Redrico Maranan ang hepe sa PRO 7 nalipay sa dali nga coordinated nga actions sa tanang unit pagpakita nga ang usa ka adlaw nga kalampusan nagpasabot sa walay paglugak nila nga kampanya aron pagbungkag sa drug networks ug proteksyon sa komunidad.
Gipasalig sa heneral nga ang kapulisan sa rehiyon 7 dili mohunong paggukod sa mga nalambigit sa ilegal nga drugas . / AYB