P9.7M shabu sa 1 ka gabii nga operasyon

Moabot ngadto sa P9.7 milyunes nga balor sa ilegal nga drugas ang nasakmit sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo atol sa managlahi nga anti-illegal drug operations sa Dominggo sa gabii, Nobiyembre 12, ug Lunes sa kaadlawon, Nobiyembre 13, 2023.

Unang operation gilusad sa mga sakop sa Mambaling Police Station sa pagpangulo ni Police Major Jonathan Bethooven Taneo sulod sa Ludo Cemetery sa Brgy. Carreta, dakbayan sa Sugbo, alas 8:30 gabii.

Nasikop ang giilang high value Individual (HVI) nga si Alvin Ylaya, 18, alyas Odot, nagpuyo sa sulod sa sam-ang.

Nakuha gikan sa suspek ang mga pinakete sa gituohang shabu nga motimbang og 405 gramos nga dunay standard drug price nga P2,754,000.

BULACAO

Pagka alas 3:00 sa kaadlawon, laing buy-bust ang gilusad sa Mambaling Police Station inabagan sa City Drug Enforcement Unit (CDEU) sa Cebu City Police Office (CCPO) sa Sitio Paglaum, Barangay Bulacao.

Nasakmit ang kapin sa usa ka kilo sa gituohang shabu nga dunay standard drug price nga P6,949,000.

Ang nadakpan nga suspek giila nga si Renan Talledo Pardo, 31, taga Sitio Lower San Roque, Brgy. Bulacao ning siyudad.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Janette Rafter, deputy city director for operations sa CCPO, si Pardo kanunay na nga nadakpan sa nanglabay nga katuigan sa kaso gihapon sa ilegal nga drugas.

Ang maguwang usab niini naa na sa Cebu City Jail tungod gihapon sa kaso sa drugas.

“Ang una niyang aresto he was only 17 years old at that time sa drugs gihapon. Ang second niya nga offense section 5 nya ang last kagahapon nga nakuhaan nato siyag 400 plus grams of illegal drugs,” matod ni Rafter.

Gipaubos pa sa imbestigasyon sa Mambaling Police Station ang duha ka mga suspek nga naa sa ilang kustodiya kon asa sila gikan sa ilang supply sa ilegal nga drugas ilabi na nga migawas na usab ang impormasyon nga gikan sa Cebu City Jail ang ilang contacts.

Matod ni Rafter nga mihimo usab sila sa ilang pakisusi kon tinuod ba ang pangangkon sa duha.

Ning nagkaduol na ang holiday season, ang kapulisan mopalambo pa sa ilang intelligence monitoring labot sa posibling pagdagsa sa supply sa ilegal nga drugas.

Napanglantawan nga kon daghan ang mga kalingawan sa Pasko ug Sinulog sa Enero, mosaka ang demand sa ilegal nga drugas.