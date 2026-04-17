P981.9M supplemental budget sa Sugbo; ipa-review ni Osmeña

Gikuwestiyon ni Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña ang kakuwang sa detalye sa gisugyot nga Supplemental Budget (SB) 1 atol sa committee hearing niadtong Abril 16, 2026, dungan sa pagpahayag sa iyang kabalaka sa maong dugang pundo.
Ang supplemental budget mokantidad og P981.9 milyunes ug gitumong kini aron pundohan ang mga programa ug galastuhan nga wala maapil sa naaprobahang 2026 annual budget.
Gitataw ni Osmeña nga puro lang additional ang nakabutang sa budget apan walay detalye sa katuyoan niini, kon unsa ang basehan nga kantidad, ug kon ngano nga nangayo pa og dugang nga pundo ang siyudad.
Gipasabot niya nga ang estruktura sa maong budget nakapalisod sa mga konsehal sa pag-evaluate sa mga usbaw, sanglit ang mga kantidad gipresentar lang isip dugang apan wala gipakita ang basehan nga mga numero.
Nipasidaan siya nga kon walay klaro nga breakdown, basin ang konseho moaprobar og mga butang nga wala nila hingpit masabti.
Human sa mga pamahayag sa bise mayor, gihatagan og katin-awan kon giunsa pag-andam ang maong budget.
Ang Committee on Budget and Finance nga gipangulohan ni Konsehal Dave Tumulak niingon nga ubos sa Local Government Code of 1991, ang mayor lamang ang gitugotan nga moandam sa executive budget, annual man o supplemental.
Ang supplemental maggikan sa Cebu City Development Council, rebyuhon sa Local Finance Committee, ug pormal nga isumiter sa mayor ngadto sa City Council.
Giklaro ni Tumulak nga wala sila moandam sa budget. Ang ilang papel kutob lang sa paghimo og mga hearing, pagkuha og impormasyon gikan sa mga resource persons, ug paghatag og rekomendasyon ngadto sa konseho.
Sa wala pa ang pormal nga hearing, gipahunong ni Osmeña ang dagan sa proseso, hinungdan nga gipapauli una ang mga pangulo sa departamento ug mga resource person nga anaa sa dapit.
Matod niya, gikinahanglan ang suspensiyon aron mahatagan siya ug ang ubang konsehal og igong panahon sa pagrebyu sa supplemental sa dili pa ipadayon ang pormal nga diskusyon.
Apan, gisupak kini ni Tumulak ug gitataw nga ang maong sesyon usa ka committee hearing ug dili regular session.
Dugang ni Tumulak, ang tumong sa hearing mao gyud ang pagtugot sa mga konsehal nga makapangutana ug mas makasabot sa gisugyot nga budget.
Matod niya, ang hearing dili para sa final approval kondili kabahin lang sa proseso sa dili pa maghimo og report ang komitiba para sa deliberasyon sa regular session.
Sa katapusan, niasoy si Tumulak nga nisugot ra si Osmeña nga ipadayon ang hearing.
Si Councilor Alvin Arcilla nanawagan sab sa pagsuspenso sa hearing tungod sa kabalaka sa usa ka P400-million entry nga nakalista isip tinubdan sa pundo alang sa supplemental budget.
Matod ni Arcilla, ang maong kantidad giingong nagrepresentar sa mga karaan nga obligasyon o utang sa siyudad ngadto sa mga contractor ug suppliers. Gikuwestiyon niya kon angayan ba kini nga gamiton isip tinubdan sa pundo para sa bag-ong mga galastuhan.
Dugang niya, dili makiangayon alang sa siyudad nga i-reallocate ang pundo samtang wala pa mabayri ang mga negosyo.
Nihangyo siya og detalyadong listahan sa mga transaksyon nga nasakop sa maong P400 million aron masuta kon husto ba kining gamiton isip source of funds. / CAV