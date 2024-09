P9M danyos sa sunog

Gibanabana nga mokabat sa P9 milyunes ang sunog sa Zone Paliya, Barangay Paknaan, dakbayan sa Mandaue, alas 2:08 sa kaadlawon, Biyernes, Septiyembre 27, 2024.

Ang estabilisemento nga T-Mobeli Kitchens and Closets Inc. nga gipanag-iya ni Edwin Tiero mao ang naigo sa sunog nga giisa sa kabomberohan ngadto sa 3rd alarm sa alas 2:21 sa kaadlawon samtang nakontrolar ang pag-umido sa kayo sa alas 4:12 sa kaadlawon ug gideklarar nga fire out pagka alas 5:20 sa buntag.

Si F02 Mark Louie Yap, imbestigador sa Bureau of Fire Protection (BFP)sa Mandaue, nagkanayon nga pa nila nasuta ang hinungdan sa pag-ulbo sa sunog atol ning pagsuwat sa taho.

Hinuon, wala kinabuhi nga gikataho nga napektohan sa hitabo ug walay ubang balay o estabilisemento.

Apan dako ang danyos sa sunog tungod sa kantidad sa mga butang o mga baligya naa sa sulod sa maong edipisyo. / DVG