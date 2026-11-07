Paa sa rider naputol

Naputol ug nalagpot sa karsada ang wala nga tiil sa 45-anyos nga drayber sa motorsiklo dihang gidasmagan sa kusog nga nagpadagan nga L300 utility vehicle sa National Road, Barangay Guiwanon, Lungsod sa Barili, Martes sa gabii, Nobiyembre 3, 2026.
Nakaangkon og grabeng kadaot sa lawas ang biktima nga si Miguel Masanales Antique, nga nagpuyo sa Lamak, Dumanjug, Cebu nga nagmaneho sa iyang Honda XRM 125 , Plate No. GC52201 paingon sa Toledo City.
Subay sa imbestigasyon sa Barili Municipal Police Station pinaagi ni PMSG John Robert Sacan, ang nidasmag mao ang Mitsubishi L300 nga dunay Plate No. GB17187 nga gimaneho ni Luciano Llgoso Paradero, 68, nga taga-Liboo, Ronda, Cebu.
Kusog nga nagpadagan si Paradero paingon sa Ronda ug nisuway sa pag-overtake sa usa ka sakyanan.
Sa iyang paglapas sa pikas lane, direkta nakatagbo ug nibangga ang iyang L300 sa motor ni Antique.
Tungod sa kakusog sa impak, nilupad ug naputol gyud ang tiil sa biktima.
Nisuway sa pag-eskapo ang suspek pinaagi sa pagpakusog sa iyang sakyanan, apan nibuto ang usa sa mga ligid sa L300 hinungdan nga nadakpan sa nirespondeng mga polis.
Ang suspek gi-detain na sa kapulisan ug nag-atubang og kasong Reckless Imprudence Resulting in Serious Physical Injury and Damage to Property. / PRL