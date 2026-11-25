Truck boy gidakop human gireklamo nga buot sunogon ang balay nga gikatulgan sa iyang kapuyo tungod kay gibalibaran siyang makaesmiringhoy, sa insidente nga nahitabo niadtong alas 4:45 sa kadlawon Sabado, Nobiyembre 21, 2026, sa Purok Butong, Sityo Sambag, Brgy. San Vicente, Lungsod sa Liloan.
Ang suspek giila nga si Jubert, 24, residente sa nahisgutang lugar ang gitanggong sa Liloan Police Station sa reklamo nga attempted arson.
Si Police Chief Master Sgt. Arni Goc-ong, imbestigador, nagkanayon sa dihang nahinabi ning mantalaan nga si Jubert ug ang kapuyo nga si alyas Sunshine, nag-away sa wala pa ang komosyon ug giingo'ng hubog ang suspek niadtong higayona.
“Kanang naglikay lagi ni si Sunshine kay hubog si Jubert, lain kaayo'g taras basta makainom. Ang suspek sab pwerting lagota kay wala matulog ang iyang kapuyo sa ilang balay, kaesmiringhoyon na guro niadtong higayona,” asoy sa polis.
Sa kalagot ni Jubert nga didto natulog si Sunshine sa giabangang boarding house sa iyang igsuon, iya kining giapas og nagdala'g karton.
Gikataho nga giduslitan sa suspek ang maong karton sa dihang nisaka sa second floor tungod sa lawak diin natulog si Sunshine.
Naanghelan kay adunay usa ka boarder ang nakamata ug nakakita sa nisilaob nga karton.
Naukay ang ubang mga boarder ug nagtinabangay nga mapawong ang kalayo, samtang miambak ang suspek gikan sa second floor ug mikaratil og dagan.
Nadakpan si Jubert sa dihang naabtan sa iyang gipuy-an nga hugtanon nga mihimakak nga tuyo niya nga sunogon ang maong paabangan.
Gi-deny sab niya nga gisaput siya kay wa maka-esmiringhoy.
Matod pa nga buot lang niya pakig-estoryaha si Sunshine apan nagdumili kini bisan nga iyang gisangpit.
Pasabot sa suspek nga ngitngit kaayo ang palibot hinungdan nga giduslitan niya ang dalang karton sa second floor aron moiwag ang kahayag.
Pero mi-ulbo sa pagmaayo ang kayo gilabay niya sa gawas, atol nga adunay boarder nga migawas nakit-an siya nga akto nilabay sa karton. / GPL