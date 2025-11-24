Paabot lang ta sa eleksiyon 2028

Niadtong 2022 Eleksiyon sa pagka presidente, daghan ang nibotar sa uniteam nilang BBM ug Inday Sara tungod kay masaligon ug malaumon ang kinabag-ang Pilipino nga maminusan ngadto sa tag 20 ang matag kilo sa bugas, pagpakgang sa ilegal nga drugas, ug pagpuhag sa korapsiyon.
Apan tulo na lang ka tuig ang nakalabay human sa paglingkod, ang mga saad wala pa gyud matuman. Ang tag 20 kilong bugas usa lang kini ka pangandoy.
Mahitungod sa ilegal nga drugas, padayon kining mikuyanap. Ang mga nangundang panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte namalik og gamit ug pagpayuhot kini base sa akong naobserbahan.
Maayo tingali muomol og laing pamaagi ang mga kapulisan sa pagpakigbatok aron dili kini mokuyanap.
Niining korapsiyon sa flood control budget, grabe ka lapad kay mismo mga kongresista, sakop sa DPWH, ug mga kontraktor pwerting pangilkil sa kuwarta sa katawhan.
Hangtod karon, sige og tulod-tulod kon kinsay utok sa pagpangawat. Mura og way klarong direksyon kining administrasyona.
Unsa man, magpaabot lang ta kutob 2028 sunod eleksiyon? Antuson lang ta ni basin naa pay madawdaw kon sa basketball pa, naka-shot pa gyud sa nahabiling pila ka segundo.